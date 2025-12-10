Монета с котом из «Потока»: Латвия отметила свой первый «Оскар»

На аверсе монеты изображён главный герой мультфильма — тёмно-серый кот с жёлтыми глазами. В нижней части по краю размещены надписи: слева — Flow, справа — Straume. На реверсе можно увидеть других персонажей фильма — собаку, кота, капибару, лемура и птицу.

«Эта монета стала данью уважения первому в истории Латвии “Оскару” и напоминанием о таланте латвийских художников и режиссёров», — отметили в Банке Латвии.

Монета весит 22 грамма, имеет диаметр 35 миллиметров и отчеканена на голландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt. Авторы дизайна — режиссёр Гинтс Зилбалодис и Петерис Тенисонс.

Тираж составил 6000 экземпляров, цена — 77 евро, лимит покупки — три монеты на одного человека. Коллекционные монеты остаются законным платёжным средством только в Латвии, их номинал отличается от обычных оборотных монет.