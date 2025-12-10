Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Монета с котом из «Потока»: Латвия отметила свой первый «Оскар»

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 09:29

0 комментариев

Trešdien, 10. decembrī, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Straume", kurā pārdzims "Oskara" balvu ieguvušās animācijas filmas tēli, monētas grafisko dizainu radījuši filmas režisors Gints Zilbalodis un animācijas mākslinieks Pēteris Tenisons, strādājot tandēmā.

Банк Латвии сегодня представил серебряную коллекционную монету «Straume» («Поток»), посвящённую получившему премию «Оскар» анимационному фильму режиссёра Гинтса Зилбалодиса, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

На аверсе монеты изображён главный герой мультфильма — тёмно-серый кот с жёлтыми глазами. В нижней части по краю размещены надписи: слева — Flow, справа — Straume. На реверсе можно увидеть других персонажей фильма — собаку, кота, капибару, лемура и птицу.

«Эта монета стала данью уважения первому в истории Латвии “Оскару” и напоминанием о таланте латвийских художников и режиссёров», — отметили в Банке Латвии.
Монета весит 22 грамма, имеет диаметр 35 миллиметров и отчеканена на голландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt. Авторы дизайна — режиссёр Гинтс Зилбалодис и Петерис Тенисонс.

Тираж составил 6000 экземпляров, цена — 77 евро, лимит покупки — три монеты на одного человека. Коллекционные монеты остаются законным платёжным средством только в Латвии, их номинал отличается от обычных оборотных монет.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать