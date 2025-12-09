«Один из любимых коньков нынешнего министра здравоохранения — лекарства, доступность лекарств. Но когда речь заходит о дорогих препаратах, он нас просто не слышит. Или ответ один: денег нет — будем искать, подождём», — сказал Сивиньш.

«На бумаге латвийским онкобольным якобы выделены миллионы — 20 или сколько там, — но это критически мало. Мы на предпоследнем месте в Европе.

Теперь уже надо думать и о том, хватит ли в следующем году средств хотя бы на покупку уже одобренных, неинновационных препаратов.

К сожалению, современная реальность такова: онкологические заболевания распространяются с каждым годом всё больше, но этих пациентов удаётся лечить с гораздо лучшими результатами — они живут значительно дольше, многие живут ровно столько, сколько получают терапию. Если этим пациентам не хватит денег на лечение — ну, тогда они просто не будут жить», — подчеркнул Сивиньш.