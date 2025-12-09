Перепутали препараты? В Детской больнице умер ребенок, возможно из-за ошибки медиков

По предварительным данным, один из медработников якобы перепутал медикаменты и вместо хлорида натрия ввёл ребёнку хлорид калия. К сожалению, последствия оказались самыми трагическими — ребёнок умер.

Чтобы выяснить, что именно произошло, портал связался с членом правления BKUS Зане Страуме. По понятным причинам она пока не была готова подробно комментировать случившееся, однако подтвердила, что инцидент действительно имел место.

Сообщается, что трагический инцидент произошёл 26 ноября. В настоящее время ещё предстоит выяснить множество обстоятельств.

З. Страуме пояснила: «Сейчас проводится анализ случившегося, чтобы установить все обстоятельства. Как больница с высокими стандартами безопасности пациентов, мы обязаны детально оценить этот случай и сделать выводы, одновременно предпринимая все необходимые действия для снижения рисков.

Подход больницы к расследованию организован в соответствии с международными стандартами безопасности пациентов и лучшими мировыми практиками. Мы сотрудничаем с ответственными учреждениями, чтобы обеспечить полноценную оценку инцидента и принять соответствующие решения.

Мы осознаём, что такие ситуации глубоко затрагивают как семью пациента, так и медицинский персонал. Выражаем самые глубокие соболезнования семье ребёнка.

Наша первоочередная задача — не только установить причины произошедшего, но и внедрить такие решения и системные изменения, которые максимально снизят риск повторения подобных случаев — как в нашей больнице, так и в других медучреждениях».