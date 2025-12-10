Допуск или недопуск? СГБ продлила проверку более чем для 20 должностных лиц

По его словам, максимальный срок рассмотрения заявлений о выдаче допуска или отказе составляет шесть месяцев. Однако Служба государственной безопасности (VDD) продлила проверки более чем для 20 должностных лиц, и процесс всё ещё продолжается.

«Это означает, что в течение ближайшего месяца мы сможем констатировать окончательные результаты рассмотрения в VDD и решения по выдаче допусков», — пояснил Чударс.

Министр отметил, что на данный момент известен только один случай отказа. Мэр Юрмалы Гатис Трукснис («Латвийская зелёная партия») сообщил в конце октября, что не получил допуск и покидает должность председателя думы, оставаясь депутатом.

Ведомство Чударса ожидает, что в январе ситуация полностью прояснится и все самоуправления смогут продолжить работу без ограничений, связанных с доступом к секретной информации.