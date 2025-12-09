Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это не Рождество, а дискотека с водкой»: люди в шоке на Домской площади (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 11:56

Выбор редакции 2 комментариев

Фото press.lv

В социальных сетях стремительно распространяются видеозаписи и фотографии очевидцев с главного Рижского рождественского базарчика на Домской площади, где вместо праздничной атмосферы многие посетители сталкиваются с громкой, совершенно не соответствующей Рождеству музыкой и обилием aлкоголя.

«Я ожидала тихую, уютную рождественскую атмосферу со звон колокольчиков, может быть, с латышским хором или классической праздничной музыкой, но получила что-то вроде ночного клуба под открытым небом — гремит техно, регги и попмузыка на полной громкости», — пишет в соцсети X рижанка Жанна Дилман, публикуя видео, на котором на фоне красиво подсвеченного собора звучит пульсирующий электронный бит. Её запись за несколько дней собрала более 50 тысяч просмотров и сотни подобных комментариев.

Посетители отмечают, что большую часть площади занимают палатки с алкогольными напитками, а громкость музыки делает невозможным даже нормальный разговор. “Детям уши закрывают, родители с колясками убегают. Куда делось Рождество?” — спрашивает одна мама в комментариях.

Критика усиливается ещё и потому, что именно эта ярмарка недавно заняла 3-е место в престижном списке «European Best Christmas Markets 2025–2026» — в голосовании, рекламу которого Рижская дума оплатила почти на 30 000 евро. Муниципалитет пока никак не отреагировал на резкую критику, однако многие жители требуют немедленно снизить громкость музыки и изменить репертуар на более соответствующий празднику.

Комментарии (2)
