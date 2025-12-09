Vakar pēc Prozas lasījumiem izgāju cauri Ziemassvētku tirdziņam Doma laukumā. Skaļa, briesmīga mūzika, visapkārt alkohols vien. Daži, pīti groziņi un piparkūkas. Varbūt piektdiena, tāpēc tur tāds haoss. Otrreiz negribētu tur iet. pic.twitter.com/pNU9bu7C1d— Agnese Rutkēviča (@JeanneDielman_) December 6, 2025
«Я ожидала тихую, уютную рождественскую атмосферу со звон колокольчиков, может быть, с латышским хором или классической праздничной музыкой, но получила что-то вроде ночного клуба под открытым небом — гремит техно, регги и попмузыка на полной громкости», — пишет в соцсети X рижанка Жанна Дилман, публикуя видео, на котором на фоне красиво подсвеченного собора звучит пульсирующий электронный бит. Её запись за несколько дней собрала более 50 тысяч просмотров и сотни подобных комментариев.
Посетители отмечают, что большую часть площади занимают палатки с алкогольными напитками, а громкость музыки делает невозможным даже нормальный разговор. “Детям уши закрывают, родители с колясками убегают. Куда делось Рождество?” — спрашивает одна мама в комментариях.
Критика усиливается ещё и потому, что именно эта ярмарка недавно заняла 3-е место в престижном списке «European Best Christmas Markets 2025–2026» — в голосовании, рекламу которого Рижская дума оплатила почти на 30 000 евро. Муниципалитет пока никак не отреагировал на резкую критику, однако многие жители требуют немедленно снизить громкость музыки и изменить репертуар на более соответствующий празднику.