Собрались слетать в США? Готовьте все свои соцсети к досмотру

Под удар могут попасть жители десятков стран — от Великобритании, Германии и Франции до Южной Кореи. Сейчас эти туристы въезжают по Visa Waiver Program (VWP) с разрешением через систему ESTA, которое выдают на два года за 40 долларов и минимум сведений — контакт, паспорт, базовая анкета.

CBP предлагает существенно расширить перечень требуемых данных: адреса электронной почты за последние 10 лет, телефоны, IP-адреса, метаданные фотографий, биометрические записи и — что особенно вызывает споры — перечень аккаунтов в соцсетях за пять лет.

Турбизнес и юристы уже выразили своё недовольство. Представители отрасли назвали инициативу «значительным усилением контроля» над иностранными гостями, а эксперты предупреждают, что такой объём данных неизбежно усложнит и удлинит процедуру въезда — увеличится число проверок и случаев, когда туристы будут отправляться на дополнительную проверку.

Если предложение будет одобрено, его реализация может начаться уже в ближайшие месяцы — CBP запустило 60-дневный срок на общественные комментарии.

Новая политика — это попытка государства получить более полный «цифровой портрет» иностранцев, приезжающих по безвизу.

Для значительной части европейцев, особенно тех, кто путешествует часто или планирует бизнес-поездки, это означает: готовьтесь предоставить максимум информации.

Ужесточение требований может замедлить поток туристов и вызвать недовольство — особенно среди тех, кто привык к простому ESTA. С учётом того, что поток из Европы уже стабильно восстанавливается, инициатива покажется многим избыточной и нежелательной.