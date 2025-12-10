Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это способ свести счеты: омбудсмен критикует систему ротации чиновников

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

Офис омбудсмена провёл большое исследование, чтобы понять, как в Латвии работает система ротации чиновников. Вывод неутешительный — перевод чиновников на новое место работы часто является способом для избавления от неугодных специалистов. Об этом в студии программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказала омбудсмен Карина Палкова, пишет LSM+.

Ротация чиновников существует для того, чтобы повысить эффективность их работы, а также поднять доверие общества к государственным учреждениям и структурам. Однако, в исследовании ясно видно, что сейчас ротация этим целям не соответствует.

«Нет такой практики, что, например, самые сильные работники перемещаются в другие учреждения для улучшения работы, или что более слабый работник перемещается под руководство к более сильному, а затем, повысив свою квалификацию, возвращается обратно. Нет. Ротация используется для того, чтобы фактически расправиться с работниками», — говорит Палкова.

Она приводит цифры опроса, проведенного среди более, чем 1600 должностных лиц.

«На вопрос: “Эффективен ли механизм ротации для выполнения задач гражданской службы?” — 24 процента ответили “нет”. Еще 35 процентов считают его частично эффективным. Но больше всего меня поразил ответ на вопрос: “Используется ли ротация для сведения счетов?”. 44 процента опрошенных ответили “да”, 40 процентов — “частично используется”. То есть, фактически более, чем 80 процентов чиновников считают, что ротация — это способ сведения счетов. Что дискредитирует административный аппарат и подрывает доверие общества к нему», — говорит омбудсмен.

Что же, по мнению Палковой, необходимо изменить в этой системе? «Регулирование в этой сфере очень ясное, но есть конкретные вещи, которые необходимо улучшить. Например, должен быть единый порядок в критериях, которые показывали бы, почему и на каком основании мы перемещаем чиновника. Сейчас таких критериев нет. Ротация может происходить на любое место, на любую должность и в отношении любого лица. В результате человек попадает либо на очень низкую должность, либо на несоразмерно высокую, для которой у него нет опыта. Это не соответствует принципам хорошего управления. Поэтому, возможно, придётся изменить это регулирование и предусмотреть, что ротация может происходить на равноценную должность, но не на более низкую».

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

