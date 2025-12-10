Это способ свести счеты: омбудсмен критикует систему ротации чиновников

Ротация чиновников существует для того, чтобы повысить эффективность их работы, а также поднять доверие общества к государственным учреждениям и структурам. Однако, в исследовании ясно видно, что сейчас ротация этим целям не соответствует.

«Нет такой практики, что, например, самые сильные работники перемещаются в другие учреждения для улучшения работы, или что более слабый работник перемещается под руководство к более сильному, а затем, повысив свою квалификацию, возвращается обратно. Нет. Ротация используется для того, чтобы фактически расправиться с работниками», — говорит Палкова.

Она приводит цифры опроса, проведенного среди более, чем 1600 должностных лиц.

«На вопрос: “Эффективен ли механизм ротации для выполнения задач гражданской службы?” — 24 процента ответили “нет”. Еще 35 процентов считают его частично эффективным. Но больше всего меня поразил ответ на вопрос: “Используется ли ротация для сведения счетов?”. 44 процента опрошенных ответили “да”, 40 процентов — “частично используется”. То есть, фактически более, чем 80 процентов чиновников считают, что ротация — это способ сведения счетов. Что дискредитирует административный аппарат и подрывает доверие общества к нему», — говорит омбудсмен.

Что же, по мнению Палковой, необходимо изменить в этой системе? «Регулирование в этой сфере очень ясное, но есть конкретные вещи, которые необходимо улучшить. Например, должен быть единый порядок в критериях, которые показывали бы, почему и на каком основании мы перемещаем чиновника. Сейчас таких критериев нет. Ротация может происходить на любое место, на любую должность и в отношении любого лица. В результате человек попадает либо на очень низкую должность, либо на несоразмерно высокую, для которой у него нет опыта. Это не соответствует принципам хорошего управления. Поэтому, возможно, придётся изменить это регулирование и предусмотреть, что ротация может происходить на равноценную должность, но не на более низкую».