Карантин: больницы вводят ограничения на время эпидемии гриппа

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 12:57

LETA

В связи с эпидемией гриппа в Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ) введены ограничения на посещение пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Из-за объявленной во вторник в стране эпидемии гриппа в РВКУБ разрешается посещать только пациентов в тяжелом или критическом состоянии с разрешения лечащего врача или заведующего отделением и с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности.

К пациентам не будут допускаться посетители, имеющие любые симптомы острой вирусной инфекции - кашель, чихание, насморк и повышенную температуру тела.

Пациента сможет посетить только один человек за один раз.

Кроме того, в отделения Восточной больницы категорически запрещено входить в верхней одежде и во время пребывания в больнице нужно использовать маску для лица.

Из-за ограничений на посещение родственники могут передавать пациентам посылки с необходимыми вещами - очками, одеждой, гигиеническими принадлежностями, книгами и периодикой, а также продуктами, безопасными и подходящими для состояния здоровья пациента.

Передать пациенту можно и различные технические средства, например, мобильный телефон, компьютер, планшет, наушники и связанные с ними вспомогательные устройства, такие как зарядное устройство.

Если пациент перед поступлением в стационар принимал выписанные врачом лекарства и их необходимо продолжать применять, находясь в больнице, медикаменты можно передать пациенту по согласованию с лечащим врачом или дежурным врачом.

Получение и передача предназначенных пациенту посылок организуется персоналом лечебного отделения соответствующего стационара.

Специалисты РВКУБ призывают людей, у которых во время сезона гриппа запланирована хирургическая операция в больнице, лечебные манипуляции в лечебных учреждениях или визит к семейному врачу или другому врачу-специалисту и которые не привиты от гриппа, быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности и гигиены, чтобы не заболеть.

Чтобы не подвергать риску здоровье родственников, близких и коллег, врачи Восточной больницы призывают соблюдать меры предосторожности: при появлении симптомов заболевания не покидать дом и рассмотреть альтернативы очному визиту к врачу, например, вызвать семейного врача на дом или воспользоваться дистанционной консультацией.

Как сообщалось, из-за эпидемии гриппа в больницах начинают ограничивать посещение пациентов, свидетельствуют заявления медицинских учреждений.

Карантин уже введен в Даугавпилсской больнице и Больнице травматологии и ортопедии.

Также сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил о начале эпидемии гриппа со вторника на основании данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной лабораторией микробиологической референции.

