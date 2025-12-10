Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В ожидании Рождества: в Каугури пройдёт праздник для семей

10 декабря, 2025

Всюду жизнь 0 комментариев

В субботу, 13 декабря, с 16:00 до 19:00 в  парке Каугури состоится праздничное мероприятие для семей с детьми, посвящённое ожиданию Рождества. Гостей ждут ярмарка, концерты, творческие мастерские и развлечения под открытым небом.

С 16:00 в парке начнёт работу рождественский рынок, где можно будет приобрести праздничные угощения и подарки. На сцене под открытым небом в 17:00 выступит группа Muud, а в 18:00 — трио 3 Live Project.

Для детей и взрослых подготовлена специальная программа - «Nāc ārā spēlēties» (Выходи играть на улицу): большие деревянные игры, мини-гольф и мини-зоопарк. В помещениях Молодёжного инициативного центра будут работать творческие мастерские, где дети смогут раскрасить лицо в зимней тематике и сделать моментальное фото. В 17:30 и 18:30 пройдёт кукольный спектакль «Rikko lelles».

Посещая праздничные мероприятия, жители и гости города приглашены насладиться особой рождественской атмосферой. В праздничный период стоит заглянуть на улицу Йомас, где вас порадует украшенная главная городская рождественская ель и удивит «Променад ёлок».

Праздничные ёлки в Юрмале установлены на улице Йомас у стоянки в Майори, в Дубултском культурном квартале (Стрельниеку проспект, 30), в Слоке у библиотеки (улица Райня, 3), в парке Каугури и у Каугурского Дома культуры (улица Райня, 110).

В декабре в парках, скверах и на улицах Юрмалы зажжено праздничное освещение, которое дополняют рождественские декорации в разных частях города. На кольцевых развязках в Вайвари и Каугури установлены праздничные украшения, в Дубултском сквере напротив станции Дубулты светятся декоративные шишки и световая инсталляция в форме ели, в Дубултском парке между Дубултским проспектом и проспектом Стрельниеку радуют световые фигуры животных. В парке Каугури можно увидеть декор «семья снеговиков» и фотообъект «Юрмала», а возле Каугурского Дома культуры выставлена созданная скульптором Таливалдисом Музикантсом композиция «Рождественские ясли».

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

