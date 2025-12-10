В ожидании Рождества: в Каугури пройдёт праздник для семей

С 16:00 в парке начнёт работу рождественский рынок, где можно будет приобрести праздничные угощения и подарки. На сцене под открытым небом в 17:00 выступит группа Muud, а в 18:00 — трио 3 Live Project.

Для детей и взрослых подготовлена специальная программа - «Nāc ārā spēlēties» (Выходи играть на улицу): большие деревянные игры, мини-гольф и мини-зоопарк. В помещениях Молодёжного инициативного центра будут работать творческие мастерские, где дети смогут раскрасить лицо в зимней тематике и сделать моментальное фото. В 17:30 и 18:30 пройдёт кукольный спектакль «Rikko lelles».

Посещая праздничные мероприятия, жители и гости города приглашены насладиться особой рождественской атмосферой. В праздничный период стоит заглянуть на улицу Йомас, где вас порадует украшенная главная городская рождественская ель и удивит «Променад ёлок».

Праздничные ёлки в Юрмале установлены на улице Йомас у стоянки в Майори, в Дубултском культурном квартале (Стрельниеку проспект, 30), в Слоке у библиотеки (улица Райня, 3), в парке Каугури и у Каугурского Дома культуры (улица Райня, 110).

В декабре в парках, скверах и на улицах Юрмалы зажжено праздничное освещение, которое дополняют рождественские декорации в разных частях города. На кольцевых развязках в Вайвари и Каугури установлены праздничные украшения, в Дубултском сквере напротив станции Дубулты светятся декоративные шишки и световая инсталляция в форме ели, в Дубултском парке между Дубултским проспектом и проспектом Стрельниеку радуют световые фигуры животных. В парке Каугури можно увидеть декор «семья снеговиков» и фотообъект «Юрмала», а возле Каугурского Дома культуры выставлена созданная скульптором Таливалдисом Музикантсом композиция «Рождественские ясли».