Человек старой закалки: у Берзиньша спросили, не хочет ли он принять участие в шоу знакомств

«Признаюсь, я довольно мало смотрю то, что идёт на латышском языке, поэтому такое шоу и не заметил», — говорит Берзиньш о сейчас очень популярном шоу LTV «Sirdslietas». Передача каждую неделю по четвергам собирает у телевизионных экранов тысячи зрителей, и всем интересно, как в итоге находят друг друга люди, чья жизнь перевалила за пятьдесят. Хотя сам Берзиньш среди зрителей этого шоу не числится, к знакомствам в почтенном возрасте он относится с уважением и признаёт, что, возможно, и сам согласился бы на предложение поучаствовать в подобной передаче знакомств.

«Конечно, отношения — это ещё и экзистенциальный вопрос, ведь речь идёт о будущем — как жить дальше. Об этом не нужно стесняться говорить… Всё зависит от предложения и от времени. Сейчас я больше сосредоточен на том, чтобы понять, что происходит в мире», — сказал журналу «Privātā Dzīve» бывший политик, которого сердечные дела волнуют гораздо меньше, чем происходящее на мировой арене.

«Да, тема отношений тоже важна, потому что отношения и семья — это один из самых существенных вопросов будущего, которые повлияют и на экономику страны», — отмечает Берзиньш.

Экс-президент был женат и разведён дважды. В первом браке с Дзинтрой Берзиней родились сын Айгарс и дочь Эва, во втором — с врачом Даце Сейсумой — сын Кристапс Андрис. Другие бывшие президенты время от времени появляются на светских мероприятиях, но Берзиньш предпочитает уединённую жизнь. Свою энергию он отдаёт работе на земле и даже в 81 год всё ещё находится в отличной форме. Он, как сам говорит, человек старой закалки, поэтому наделён большой выносливостью.