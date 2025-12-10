10 декабря в Латвии побит исторический температурный рекорд

Предыдущая самая высокая температура в стране 10 декабря была +8,9 градуса в 1964 году в Колке.

Рекорд тепла был побит не только в Павилосте, но и в Лиепае, Руцаве и Вентспилсе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы рекорд максимальной температуры воздуха 10 декабря будет побит и на других станциях наблюдения, а ночью ожидаются новые рекорды для 11 декабря.

Как уже сообщалось, максимальная температура воздуха во вторник составляла от +6,2 градуса в Дагде до +9,4 градуса в Бауске. На семи станциях был побит рекорд тепла для 9 декабря.