«Не было даже уважения к другим больным, которые могли бы попасть к врачу вместо них. Очереди — это не только вина системы, но и самих пациентов!» — написала она.

По словам медиков, подобная ситуация становится системной: люди записываются, но не приходят и не сообщают об отмене. В комментариях мнения разделились. Одни считают, это безответственность, другие указывают на перегруженность системы и слишком долгие сроки ожидания.





«Иногда запись делают за полгода вперёд, и человек просто забывает. Или заболел, умер, попал к другому врачу. А кто-то не может отпроситься с работы», — пишет одна из комментаторш.

Некоторые предлагают решения: ввести предоплату за визит или штраф за неявку, как это принято в Швеции и Великобритании. «Если не пришёл — платишь. Один раз заплатит, и больше не забудет», — комментирует пользователь.

Другие напоминают, что многие пациенты относятся к социально незащищённым группам, для которых медицина бесплатна. «Когда всё “на халяву”, чувство ответственности исчезает. Те, кто платит, ценят и время врача, и своё», — отметил один из участников дискуссии.

Медики призывают: уважать труд врачей, вовремя отменять визиты и не создавать иллюзию переполненной системы, где очередь есть, но в кабинетах — пусто.