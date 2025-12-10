Капибара сбежала из зоопарка и «живёт лучшую жизнь» по соседству

Поймать беглянку оказалось непросто: сотрудники подключили тепловой дрон, прочесали окрестности… и в итоге нашли Циннамон всего в 200 метрах — радостно скачущую по полю и гуляющую в лесочке, будто на курорте.

Владелец зоопарка Уилл Доррелл признался: «Она, похоже, просто живёт свою лучшую жизнь».

Работники не стали устраивать гонки по кустам и выбрали гуманную тактику — расставили гуманные ловушки для животного. Риска для животного нет: рядом много еды и укрытий, а капибары, как отмечают в зоопарке, «чрезвычайно умные» и отлично ориентируются в местности.

Теперь зоопарк укрепляет территорию двойными воротами — чтобы Циннамон больше не устраивала себе отпуск по собственному графику.