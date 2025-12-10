"Иногда кажется, что дальше уже некуда, и тут выясняется, что всё-таки есть куда. Это история о больном государстве, безумном бюрократическом аппарате, бессмысленной трате денег и времени, и кажется, что сегодняшняя ценность государственного аппарата — полный идиотизм и инфантилизм.

Всё началось пару лет назад, когда умер мой папа. Мои птицы (куры) были зарегистрированы в хозяйстве на земле папы — на той самой земле и в том самом доме, где я фактически живу и где я прописана.

Когда папа ушёл, по мнению государства и закона эти куры перестали быть моими и стали «наследством папы». До получения наследства меня нужно было назначить опекуном… над моими же собственными курами. А вдруг я тайно планировала вывезти их в Панаму, отмывать через них деньги или обменять на золото.

Но это еще не всё. Высокая Сиротский суд (Bāriņtiesa) приезжал с проверкой: как там живут куры, достаточно ли у них благополучные условия? Есть ли у кур песчаная ванна? Свежая вода? Не травмированы ли куры эмоционально и обеспечены ли они самыми современными методами релаксации?

И потом я официально, чёрным по белому, получила государственный документ о том, что мне присвоена «компетенция содержать птиц». Честно скажу, чуть не подавилась со смеху, когда это прочитала.

После того, как я наконец получила в наследство своих же кур, я, естественно, больше не обращала на это внимания. Зачем бы.

А теперь уже долгое время Сиротский суд давит требованием «окончательного отчёта»: мне и моей сестре нужно написать заявление, что мы не возражаем против того, чтобы именно я получила в наследство моих собственных кур. При этом нужно подробно указать, что с ними делалось — то есть кормила, поила, следила за здоровьем, выпускала побегать, обеспечивала песчаные ванны, оказывала эмоциональную поддержку, если какая-то курица была в плохом настроении и т.д.

В заявлении можно было указать, что дело можно рассмотреть на заседании без моего присутствия — потому что, оказывается, ещё и заседание будет. Я так и написала. Поэтому моё искреннее удивление было, когда сегодня вечером я получила повестку на заседание Сиротского суда, запланированное на 26 января 2026 года.

И теперь вопрос: когда в стране всё в полной жопе, когда насилие над детьми, когда условия их благополучия у нас такие катастрофические, когда социальная служба еле дышит от объёма дел, когда кризисные центры переполнены — неужели надзор за курами это то, чем в стране должна заниматься Сиротская служба?

Такое ощущение, что мы живём в сказочной стране иванушек-дурачков. Но самое страшное во всём этом — обычный человек абсолютно бессилен перед этим идиотизмом, то есть перед «государственными институциями»", - написала Инга.