Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Дальше некуда? Сиротский суд занялся проверкой эмоционального состояния… кур?! (3)

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 22:40

Выбор редакции 3 комментариев

LETA

В социальной сети Facebook появился рассказ о немыслимой бюрократии, процветающей в Латвии. Оказывается Сиротский суд проводит заседания, чтобы определить судьбу домашних куриц. И требует с владельцев отчетов о состоянии птиц и уходе за ними.

"Иногда кажется, что дальше уже некуда, и тут выясняется, что всё-таки есть куда. Это история о больном государстве, безумном бюрократическом аппарате, бессмысленной трате денег и времени, и кажется, что сегодняшняя ценность государственного аппарата — полный идиотизм и инфантилизм.

Всё началось пару лет назад, когда умер мой папа. Мои птицы (куры) были зарегистрированы в хозяйстве на земле папы — на той самой земле и в том самом доме, где я фактически живу и где я прописана.

Когда папа ушёл, по мнению государства и закона эти куры перестали быть моими и стали «наследством папы». До получения наследства меня нужно было назначить опекуном… над моими же собственными курами. А вдруг я тайно планировала вывезти их в Панаму, отмывать через них деньги или обменять на золото.

Но это еще не всё. Высокая Сиротский суд (Bāriņtiesa) приезжал с проверкой: как там живут куры, достаточно ли у них благополучные условия? Есть ли у кур песчаная ванна? Свежая вода? Не травмированы ли куры эмоционально и обеспечены ли они самыми современными методами релаксации?

И потом я официально, чёрным по белому, получила государственный документ о том, что мне присвоена «компетенция содержать птиц». Честно скажу, чуть не подавилась со смеху, когда это прочитала.

После того, как я наконец получила в наследство своих же кур, я, естественно, больше не обращала на это внимания. Зачем бы.

А теперь уже долгое время Сиротский суд давит требованием «окончательного отчёта»: мне и моей сестре нужно написать заявление, что мы не возражаем против того, чтобы именно я получила в наследство моих собственных кур. При этом нужно подробно указать, что с ними делалось — то есть кормила, поила, следила за здоровьем, выпускала побегать, обеспечивала песчаные ванны, оказывала эмоциональную поддержку, если какая-то курица была в плохом настроении и т.д.

В заявлении можно было указать, что дело можно рассмотреть на заседании без моего присутствия — потому что, оказывается, ещё и заседание будет. Я так и написала. Поэтому моё искреннее удивление было, когда сегодня вечером я получила повестку на заседание Сиротского суда, запланированное на 26 января 2026 года.

И теперь вопрос: когда в стране всё в полной жопе, когда насилие над детьми, когда условия их благополучия у нас такие катастрофические, когда социальная служба еле дышит от объёма дел, когда кризисные центры переполнены — неужели надзор за курами это то, чем в стране должна заниматься Сиротская служба?

Такое ощущение, что мы живём в сказочной стране иванушек-дурачков. Но самое страшное во всём этом — обычный человек абсолютно бессилен перед этим идиотизмом, то есть перед «государственными институциями»", - написала Инга.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Важно 18:48

Важно 3 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

История и культура 18:42

История и культура 3 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

Важно 18:24

Важно 3 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Животные 18:23

Животные 3 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Мир 18:19

Мир 3 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 3 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (3)

Важно 18:00

Важно 3 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать