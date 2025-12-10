У берегов Южной Африки вымирают пингвины — люди забрали у них еду!

Учёные выяснили, что между 2004 и 2011 годами взрослые пингвины попросту не могли найти достаточно сардин, чтобы пережить ежегодную линьку. Обычно птицы жиреют заранее, почти три недели сидят на суше без еды, меняют перья — и возвращаются в море. Но в те годы запасы сардин снизились до 25 процентов от исторического пика.

Биолог Ричард Шерли объясняет: «Если еда слишком редка до или сразу после линьки, птицы просто не доживают».

Большинство погибает в море — на берег выбираются единицы.

Так в двух важнейших колониях погибли около 62 000 взрослых особей.

На тот момент рыболовецкая нагрузка тоже была экстремальной: добыча сардин достигала 80 процентов в 2006 году — именно тогда, когда из-за потепления и изменения солёности океана запасы рыбы уже стремительно сокращались.

Ситуация с тех пор только ухудшилась. В 2024 году в природе осталось меньше 10 000 гнездящихся пар африканского пингвина — вид официально признан под критической угрозой: это наивысшая степень риска исчезновения для животных.

Учёные считают, что локальные ограничения рыболовства могут помочь, но это не решит главный фактор — климатические изменения, которые меняют экосистему быстрее, чем животные успевают адаптироваться. На нынешней траектории вид может исчезнуть в течение десяти лет.

Это очередной пример масштабного вымирания дикой природы, которое ведёт человечество: от погибающих дельфинов Амазонки до исчезающих птиц и коралловых рифов.

И предупреждение учёных остаётся прежним: без сокращения выбросов и давления на океаны проблему уже не залатать «пластырем».