Ринкевич призывает Сейм пересмотреть закон о виньетках

В письме спикеру Сейма Дайге Миерине президент ссылается на материалы по разработке закона: из них следует, что планируемые изменения напрямую затронут юридических и физических лиц, которые владеют или пользуются грузовыми транспортными средствами полной массой свыше трех тонн и участвуют в перевозке грузов по латвийским автодорогам, на которые распространяется дорожная пошлина. Это касается как национальных, так и международных автоперевозчиков.

Ринкевич отмечает, что до внесения законопроекта в Сейм проводилось публичное обсуждение, в ходе которого не поступило никаких возражений или предложений. Однако после принятия закона представители отрасли автоперевозок, а также малые и средние предприниматели и фермеры выразили обеспокоенность планируемыми изменениями, подчеркнув их несвоевременность, так как коммерсанты уже спланировали деятельность и заключили соответствующие договоры на следующий год.

После принятия закона в окончательном чтении осталось несколько важных вопросов, которые законодателю следовало бы вновь рассмотреть, поэтому требуется повторное рассмотрение закона, уверен президент. Он отмечает, что это регулирование косвенно затрагивает и другие группы общества, например потребителей, из-за возможного роста цен на товары и услуги.

Ринкевич также обращает внимание, что в материалах к закону указано только то, что новое регулирование затронет упомянутых лиц, тогда как анализа влияния на экономику нет. По словам президента, законодатель должен быть уверен, что предлагаемые изменения правильно нацелены и могут применяться без освобождений от приобретения виньетки или же, наоборот, следует пересмотреть соответствующие освобождения и другие меры поддержки.

По мнению президента, следует убедиться, что закон об увеличении дорожных пошлин для грузовых транспортных средств целесообразен и соответствует поставленным целям. Поэтому он обратился к Сейму с просьбой о повторном рассмотрении этого закона.

В среду в Рижском замке после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент сообщил журналистам, что Министерство сообщения и Министерство земледелия уже приступили к подготовке уточнений. Поэтому, по его словам, было бы нелогично провозглашать закон, который изначально планируется менять. Президент считает, что такой подход не укрепил бы доверие общества к законодательному процессу.

Он добавил, что в аннотации к законопроекту было изначально ошибочно указано на отсутствие возражений, хотя при рассмотрении документа в Кабинете министров поступило два возражения. Он подчеркнул, что информация в аннотации должна соответствовать фактическим обстоятельствам, поскольку каждое слово, включаемое в законопроект или его аннотацию, имеет существенное значение.

Ринкевич также сообщил, что в четверг у него состоится запланированная ранее встреча с министром сообщения, на которой стороны обсудят и данный законопроект. Президент выразил надежду, что Сейм сможет согласовать необходимые уточнения до заседания 18 декабря либо непосредственно на самом заседании.

Как сообщалось, 3 декабря Сейм принял поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами.