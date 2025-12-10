Стройматериал поглощает CO₂ и застывает за часы — уже изобретён!

Материал создала команда Вустерского политехнического института (WPI). Исследователи использовали фермент, который превращает CO₂ в твёрдые минеральные частицы. Эти частицы затем связываются между собой при мягких, низкотемпературных условиях — и буквально формуют прочный строительный блок «на месте».

Профессор Нима Рахбар объясняет масштаб открытия:

«Бетон даёт до 8% мировых выбросов CO₂. Наш материал не просто снижает эмиссии — он их захватывает».

Для сравнения:

• при производстве 1 м³ традиционного бетона выбросы составляют около 330 кг CO₂;

• производство 1 м³ нового ESM захватывает более 6 кг CO₂.

Материал прочный, регулируемый по характеристикам, пригоден для повторного использования и подходит для панелей, перекрытий и модульных элементов. Его можно ремонтировать, снижая объёмы строительного мусора, — а значит, он идеально вписывается в принципы «круговой» архитектуры.

Особенно перспективны сферы:

• доступное жильё;

• устойчивые к климату постройки;

• экстренное восстановление после стихийных бедствий — где критически важно быстрое создание лёгких и прочных конструкций.

Если хотя бы малая часть мировой стройки перейдёт на такие материалы, эффект может быть огромным — от снижения выбросов до удешевления строительства.