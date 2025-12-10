IfW: Европа не компенсирует Киеву недостаток помощи от США

Если в период с 2022 по 2024 год Киев получал ежегодно около 41,6 млрд евро в сумме от всех помогающих стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составляет 32,5 млрд евро. Таким образом, чтобы достигнуть уровня помощи предшествующих лет, Киеву было бы необходимо до конца года получить еще 9,1 млрд евро, констатируют эксперты. Для этого объем ежемесячных поступлений в ноябре и декабре должен оказаться вдвое больше, чем в предыдущие два месяца.

"На основании данных, доступных к октябрю, можно сказать, что Европа не смогла удержать динамику первого полугодия 2025 года, - указывает руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). - На фоне замедления (темпов оказания помощи. - Ред.) Европе будет сложно полностью компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году. Если этот медленный темп сохранится, поступления помощи Украине в 2025 году станут самыми малыми с начала российского вторжения в 2022 году".

Различия в объеме помощи Украине со стороны европейских государств

В Европе масштабы поддержки Украины со стороны различных государств были очень неравномерными, следует из отчета. Так, Германия, Франция и Великобритания существенно увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Германия, в частности, повысила средний объем ежемесячных выплат Украине почти в три раза, а Франция и Великобритания - более чем в два раза.

Однако по отношению к ВВП стран 2021 года эти государства все же не достигли уровня помощи Украине со стороны скандинавских стран и Финляндии, говорится в пресс-релизе IfW. Между тем Испания и Италия в 2025 году вовсе не увеличили объем помощи Украине. Италия даже сократила свой вклад по сравнению с периодом 2022-2024 годов на 15%.

Как написало 8 декабря онлайн-издание Politico, в 2026 году Украина столкнется в дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро. Если не поступят новые средства, Киеву с апреля придется сократить государственные расходы, говорится в публикации.

План ЕС по предоставлению Украине репарационных займов

Евросоюзе с начала осени обсуждается возможность выделения Украине в 2026 и 2027 годах репарационных займов в размере около 140 млрд евро. В качестве обеспечения этого кредита планируется использовать замороженные в Европе резервы российского Центробанка.

При этом юридически средства не конфисковывались бы, но вернуть их Россия могла бы лишь после выплаты репараций Украине. А Киев уже за счет выплаченных Россией репараций погашал бы полученный от ЕС "репарационный кредит".

Эту идею активно поддерживают председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Против выступает, в первую очередь, Бельгия - в связи с опасениями, что такой шаг подорвет доверие к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы на сумму в 185 млрд евро. Несмотря на юридические формулировки, инвесторы воспримут эту модель как конфискацию доверенных депозитарию активов, считают в королевстве.

Коррупционный скандал в Украине

В середине ноябре в Украине произошел крупный коррупционный скандал. Как выяснило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), масштабные хищение происходили в компании "Энергоатом". В центре этой схемы, по данным НАБУ, находился совладелец студии "Квартал 95", соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич. Незадолго до проведения обысков по этому делу он покинул Украину.

На фоне того же коррупционного скандала ушел в отставку глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

О проекте Ukraine Support Tracker

Проект Ukraine Support Tracker отслеживает и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине с начала российскоой агрессии. В базе данных проекта учитываются 41 страна, в частности государства ЕС, другие члены G7, Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Китай, Тайвань, Индия и Исландия.

Источниками данных являются официальные заявления правительственных органов и сообщения международных СМИ. Помощь в виде материальных средств, таких как медицинские товары, продукты питания или военное оборудование, оценивается на основе рыночных цен или данных предыдущих кампаний по оказанию помощи. В спорных случаях используются более высокие доступные значения.