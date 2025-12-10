Илон Маск призвал упразднить Евросоюз, бюрократы которого «душат континент»

После публикации на странице Маска появилось множество сообщений с резкой критикой Евросоюза, некоторые из которых сопровождались хэштегом AbolishTheEU («Отменить ЕС»).

Накануне агентство DPA сообщило, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах (Digital Services Act). Власти ЕС заявили, что платформа вводит пользователей в заблуждение системой синих галочек, отказывается предоставлять данные исследователям и не обеспечивает достаточную прозрачность рекламы.

Это первый штраф, вынесенный по новому общеевропейскому закону о модерации контента, который действует с февраля 2024 года.