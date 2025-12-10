Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Новогодняя премьера в Театре Чехова уже на этой неделе: спектакль-концерт!

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 16:07

История и культура 0 комментариев

12 декабря в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера постановки «Путешествие в полночь». Это музыкальное приключение с элементами путешествия во времени – первый проект режиссера Мартиньша Калиты в Театре Чехова. В программе – популярные песни и мировые хиты на латышском, русском, английском, украинском, французском и итальянском языках.

«Путешествие в полночь» – это новогодний спектакль-концерт о том, как часто мы живем не в сегодняшнем дне, а где-то еще: либо застряли в воспоминаниях о прошлом, либо дожидаемся, когда наступит будущее. Одни корят себя за давние ошибки, другие ждут, что чудо случится когда-нибудь потом. Однако эта постановка напоминает нам: истинные чудеса случаются только сейчас, в настоящем.

Режиссер Мартиньш Калита подчеркивает: «Концерт обещает сюрприз – нечто необычное, немного отличающееся от всего, что было прежде. И, конечно же, это будет совместное переживание».

В центре сюжета – путешествие некоего молодого человека во времени: от детства и первой любви до момента, когда он видит себя в пожилом возрасте. А раскачивает маятник событий одно таинственное существо, которое побуждает героя и зрителя ответить на важный вопрос: если ты всё время говоришь жизни: «Ну, когда-нибудь…», – не упускаешь ли ты то, что происходит сейчас?

«От смешного до трогательного, от улыбки до ностальгии – эта история о каждом из нас, кто когда-либо ощущал ежедневный бег современной жизни. И только тогда, когда мы, остановившись, оказываемся способны взглянуть на себя-сегодняшнего, здесь и сейчас, начинается настоящее чудо – наша жизнь. «Путешествие в полночь» – о смелости жить здесь и сейчас. Не вчера. Не завтра. Именно сегодня», – говорит драматург постановки Артурс Дицис.

Руководитель Театра Чехова Дана Бйорк обратилась к Хоровой школе Рижского Домского собора (Rīgas Doma kora skola – RDKS) с предложением о сотрудничестве в рамках создания программы новогоднего концерта в театре. Руководитель отделения мюзиклов Уна Стаде откликнулась на эту инициативу, и в предстоящей премьере Театра Чехова примут участие четыре талантливых и вокально одаренных воспитанника и выпускника RDKS.

В творческую команду, которой руководит режиссер Мартиньш Калита, входят сценограф Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Илзе Витолиня, хореограф Лиене Грава, художник по свету Лейла Мухаматгалиева, драматург Артурс Дицис, видеохудожник Ярослав Кащеев, музыкальный руководитель Людмила Могилевская и ассистент хореографа Елизавета Мания.

Музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов (клавишные), Гидон Гринберг (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).

В спектакле-концерте участвуют: Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.

Ближайшие спектакли: 12.12., 13.12., 14.12., 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать