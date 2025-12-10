Новогодняя премьера в Театре Чехова уже на этой неделе: спектакль-концерт!

«Путешествие в полночь» – это новогодний спектакль-концерт о том, как часто мы живем не в сегодняшнем дне, а где-то еще: либо застряли в воспоминаниях о прошлом, либо дожидаемся, когда наступит будущее. Одни корят себя за давние ошибки, другие ждут, что чудо случится когда-нибудь потом. Однако эта постановка напоминает нам: истинные чудеса случаются только сейчас, в настоящем.

Режиссер Мартиньш Калита подчеркивает: «Концерт обещает сюрприз – нечто необычное, немного отличающееся от всего, что было прежде. И, конечно же, это будет совместное переживание».

В центре сюжета – путешествие некоего молодого человека во времени: от детства и первой любви до момента, когда он видит себя в пожилом возрасте. А раскачивает маятник событий одно таинственное существо, которое побуждает героя и зрителя ответить на важный вопрос: если ты всё время говоришь жизни: «Ну, когда-нибудь…», – не упускаешь ли ты то, что происходит сейчас?

«От смешного до трогательного, от улыбки до ностальгии – эта история о каждом из нас, кто когда-либо ощущал ежедневный бег современной жизни. И только тогда, когда мы, остановившись, оказываемся способны взглянуть на себя-сегодняшнего, здесь и сейчас, начинается настоящее чудо – наша жизнь. «Путешествие в полночь» – о смелости жить здесь и сейчас. Не вчера. Не завтра. Именно сегодня», – говорит драматург постановки Артурс Дицис.

Руководитель Театра Чехова Дана Бйорк обратилась к Хоровой школе Рижского Домского собора (Rīgas Doma kora skola – RDKS) с предложением о сотрудничестве в рамках создания программы новогоднего концерта в театре. Руководитель отделения мюзиклов Уна Стаде откликнулась на эту инициативу, и в предстоящей премьере Театра Чехова примут участие четыре талантливых и вокально одаренных воспитанника и выпускника RDKS.

В творческую команду, которой руководит режиссер Мартиньш Калита, входят сценограф Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Илзе Витолиня, хореограф Лиене Грава, художник по свету Лейла Мухаматгалиева, драматург Артурс Дицис, видеохудожник Ярослав Кащеев, музыкальный руководитель Людмила Могилевская и ассистент хореографа Елизавета Мания.

Музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов (клавишные), Гидон Гринберг (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).

В спектакле-концерте участвуют: Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.

Ближайшие спектакли: 12.12., 13.12., 14.12., 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.