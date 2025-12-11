Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько должен зарабатывать латвиец, чтобы получать 1000 евро пенсии на руки: считаем

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 12:43

Выбор редакции 0 комментариев

Задумывались ли вы когда-нибудь, каким должны быть доходы, чтобы в старости можно было жить, а не выживать, об этом пишет bb.lv со ссылкой на grani.lv.

Кулинарный блогер Ройс Пуке в своих соцсетях подсчитал, сколько нужно зарабатывать сейчас, чтобы будущая пенсия составляла хотя бы 1000 евро нетто, и задал вопрос, который волнует многих жителей Латвии: кто сегодня получает 2100–2200 евро «на бумаге» (брутто)?

Ройс Пуке пишет: «О пенсиях. Небольшой расчёт, чтобы пенсия была 1000 евро на руки…

Чтобы пенсия только из 1-го уровня была 1000 евро в месяц, нужно:

зарплата «на бумаге»: примерно 2100–2200 евро; зарплата «на руки»: примерно 1500–1550 евро; соцвзносы в 1-й пенсионный уровень: около 315 евро / месяц (15% от зарплаты брутто); трудовой стаж: примерно 40 полных лет (при 30-35 годах пенсия будет меньше — 800-900 евро).

У меня вопрос: сколько людей в Латвии сейчас получают 2100–2200 евро брутто и какие профессии они представляют?»

Пост привлек внимание пользователей соцсетей, которые активно комментировали его.

Одна из участниц дискуссии — водитель грузовика — делится жёсткой реальностью своей профессии. Она признаёт, что зарплата хорошая, «на руки» выходит столько же, сколько у других «на бумаге», но за это приходится платить здоровьем, бессонными ночами и жизнью вдали от семьи. Иногда — до 10 месяцев в году, существуя в кабине грузовика площадью 4 м².

Она резко критикует политиков и работников некоторых профессий, которые жалуются на «трудные условия» и требуют досрочных пенсий.

«Попробуйте мою работу — потом жалуйтесь», — пишет она. Её возмущает, что, несмотря на огромные налоги, государство ещё и планирует повышать пенсионный возраст, заставляя людей рисковать жизнью за рулём.

Другой комментатор скептически оценивает будущую пенсионную систему: по его словам, зарплаты 2100–2200 евро «на бумаге» получают в основном бюджетники и небольшая часть работников частного сектора. Но, учитывая старение общества и уменьшение числа налогоплательщиков, даже при высокой официальной зарплате будущие пенсии могут быть всего 400-500 евро на руки.

Ещё один пользователь пишет: «У многих нет даже прожиточного минимума…»

Другая женщина делится своим опытом: «Тётя оформляет пенсию. Стаж — 45 лет, рассчитанная пенсия — 650 евро. Не могу поверить своим ушам».

Ещё один человек пишет о своём опыте: «25 лет в Латвии — пенсия 200 евро. 12 лет в Великобритании — пенсия 500 фунт стерлингов. Это моя реальность...»

Одна из участниц обсуждения замечает: «Корректно было бы учитывать и 2-й пенсионный уровень. И что мешает копить на 3-м?»

А вот более оптимистичный комментарий: «2100–2200 — ничего особенного. Мне понадобилось всего 2 года работы по профессии, чтобы выйти на такую зарплату. Сейчас мне 26, получаю около 5500 брутто и выше. Всё возможно».

И наконец, ещё один пользователь дразнится: «59 лет. Стаж — 40 лет. Накопления 1+2 уровней — 240 тысяч евро, прогнозируемая пенсия — 2350 брутто».

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

