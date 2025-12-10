«SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности

По его словам, ожидается решение суда о начале неплатежеспособности, после чего компания будет сотрудничать с администратором неплатежеспособности в соответствии с законом.

Он пояснил, что "SmartLynx" планировала реализовать план реструктуризации к 15 декабря этого года, предложив кредиторам долю в компании и осуществляя выплаты в течение определенного периода времени. Однако "ложная и вводящая в заблуждение информация от различных заинтересованных сторон" привела к потере договоров о самолетах и клиентах.

"Поэтому компания не будет проводить процесс правовой защиты и подала заявление о неплатежеспособности", - добавил Деменюс.

Он признал, что общая сумма обязательств "SmartLynx Airlines" перед более чем 700 кредиторами составляет около 238 миллионов евро, из которых 170 миллионов евро, или около двух третей, приходятся на предыдущего владельца, "Avia Solutions Group". Он пояснил, что это деньги, которые предыдущий владелец вложил в компанию в качестве займа в последние годы.

Он добавил, что зарегистрированный в Службе государственных доходов налоговый долг в размере более 522 000 евро в основном связан с социальными налогами. "Когда компания начала испытывать трудности, мы просили об отсрочке различных платежей, поэтому сумма накопилась, но долгов перед сотрудниками нет. В тот момент, когда мы начали процесс правовой защиты, эта сумма появилась как накопленное обязательство, но мы договорились о продлении срока выплаты", - пояснил он.

Деменюс добавил, что в дальнейшем в процессе неплатежеспособности требования кредиторов будут удовлетворяться в установленном законом порядке - работники, государство, а затем остальные кредиторы в порядке очередности. Он признал, что у предприятия еще есть активы, поэтому деньги будут возвращены в государственный бюджет.

Отвечая на вопрос, какую часть требований кредиторов компания может покрыть, он сказал, что не хочет спекулировать, но администратор должен будет оценить это по различным аспектам, принимая во внимание рыночную, балансовую и номинальную стоимость.

В то же время он признал, что компания потеряла самолеты и клиентов и, следовательно, не сможет восстановиться. "У компании был четкий план и инвестиции, но арендаторы решили расторгнуть все договоры на основании публичной информации, которая была ложной", - сказал Деменюс.

Как сообщалось, латвийская авиакомпания "SmartLynx Airlines" прекратила свою деятельность с 24 ноября. "SmartLynx Airlines Estonia" и "SmartLynx Airlines Malta" также прекратили коммерческую деятельность.

в октябре 2025 года произошла смена владельцев "SmartLynx Airlines" - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала "SmartLynx Airlines" принадлежит нидерландскому "Stichting Break Point Distressed Assets Management", по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.

Ранее единственным владельцем компании было ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащее "Avia Solutions Group", истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.

Компания ранее сообщила, что с изменением состава владельцев "SmartLynx Airlines" будет работать как независимое предприятие, тогда как "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" останутся в собственности прежнего акционера. Однако сейчас в компании уточнили, что у обоих предприятий сменились владельцы и они принадлежат тем же владельцам, которым принадлежит "Smartlynx Airlines Latvija".

В 2024 году "SmartLynx Airlines" перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2023 году оборот "SmartLynx Airlines" составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро. Консолидированный оборот группы "SmartLynx Airlines" составил 496,651 млн евро, прибыль - 22,774 млн евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

"SmartLynx Airlines" была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1 млн евро.