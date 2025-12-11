Трамп раскритиковал Европу за плохое управление и неспособность регулировать миграцию в интервью с Дашей Бернс из POLITICO, которое вышло в эфир во вторник в специальном выпуске подкаста The Conversation.

«Я считаю их слабыми», — сказал республиканец, имея в виду президентов и премьер-министров континента, и добавил: «Я думаю, что они не знают, что делать. Европа не знает, что делать».

Президент Европейского совета Антониу Коста заявил, что Европа и США «должны действовать как союзники», и призвал лидера республиканцев проявить «уважение».

«Мы уважаем выбор американцев, и они должны уважать демократический выбор наших граждан», — добавил он во время пресс-конференции в Ирландии. «Когда все лидеры избирают меня президентом Европейского совета, президент Трамп должен уважать это. Так же, как мы уважаем то, что американские граждане избрали его президентом Соединенных Штатов. Именно так союзники ведут себя друг с другом».

В ответ на просьбу POLITICO прокомментировать резкую оценку Трампа, главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо энергично встала на защиту европейских лидеров.

«Мы очень рады и благодарны за то, что у нас есть прекрасные лидеры, начиная с лидера этого дома, президента Европейской комиссии фон дер Ляйен, которой мы действительно гордимся и которая может вести нас через многие вызовы, с которыми сталкивается мир», — сказала Пиньо.

Пиньо также высоко оценила «многих других лидеров 27 государств-членов, которые являются частью этого европейского проекта, этого проекта мира, которые возглавляют ЕС, сталкиваясь со всеми вызовами, от торговли до войны в нашем регионе».

Она добавила: «Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить то, что думают миллионы граждан ЕС: мы гордимся нашими лидерами».

В последние дни Европа неоднократно подвергалась нападкам со стороны администрации Трампа: в манифесте национальной безопасности США было высказано предположение, что континент находится в состоянии цивилизационного упадка, а высокопоставленные чиновники раскритиковали блок за цензуру после того, как Комиссия оштрафовала социальную сеть Илона Маска X на 120 миллионов евро за нарушение правил прозрачности.