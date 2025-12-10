Больные сами виноваты: почему очереди к специалистам не укорачиваются?

Каспранс отметил, что эта сумма разделена на две части - одна из них предназначена для обеспечения самой услуги, а другая - для повышения тарифов, чтобы обеспечить доступность специалистов.

В настоящее время на вторичные амбулаторные услуги выделяется 360 миллионов евро в год, но для того, чтобы довести среднее время ожидания большинства услуг до шести месяцев, потребуется еще 100 миллионов евро.

Депутат Зане Скуиня-Рубене отметила, что тариф на детскую стоматологию был увеличен, но очереди сократились незначительно. По ее мнению, 100 миллионов евро - это очень большая сумма для первого шага. Она спросила, можно ли определить приоритетность услуг, на которые следует повысить тарифы, обратив внимание на услуги или специалистов с наибольшими очередями.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича заявила, что сильно сомневается в том, что 100 миллионов евро могут что-то сделать для улучшения медицинского обслуживания. Вопрос в том, сколько таких шагов потребуется для достижения результата.

Она напомнила, что в прошлом году сектору здравоохранения было выделено дополнительно 275 миллионов евро, и министр здравоохранения сообщил, что эти деньги будут использованы для сокращения очередей на амбулаторное обслуживание и увеличение охвата обследованиями и медицинскими манипуляциями. "Похоже, что 275 миллионов евро провалились в пустоту, и никто не заметил, что что-то улучшилось", - сказал Петравича.

Каспаранс не согласился с ней, заявив, что об использовании средств можно узнать на сайте. "Нельзя согласиться, что дополнительные лекарства для онкобольных - это "пустота" или что-то в этом роде", - сказал Каспаранс.

Как сообщалось, с 20 ноября Латвийский центр цифрового здоровья начал расширять функциональность электронных направлений, чтобы все необходимые направления к врачу можно было сделать на портале "eveseliba.gov.lv".

Подход "одно направление - один прием" означает, что пациент сможет обратиться за конкретной услугой только в одно медицинское учреждение, что исключит двойные приемы.

В настоящее время доля не пришедших на прием пациентов достигает 15-20%, что существенно влияет на доступность услуг и загрузку лечебных учреждений. Введение единой записи на прием планируется начать осенью следующего года.