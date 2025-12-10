Газета: США и Украина ведут переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году.

США и Украина обсуждают три документа, которые должны лечь в основу соглашения об урегулировании: мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления.

Одно из рассматриваемых предложений — вступление Украины в ЕС уже в 2027 году.

Подобный крайний срок беспокоит некоторые страны ЕС, но администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии, говорит журналист.

В ходе переговоров также обсуждались гарантии безопасности США для Украины и создание демилитаризованной зоны «вдоль всей линии прекращения огня» — от Донецкой области до Херсона и Запорожья.

Как отмечает Игнатиус, самой большой ошибкой президента США Дональда Трампа было бы настаивать на жестком сроке в переговорах — сейчас или никогда.

«Дипломатия так не работает, как и хороший бизнес. Трампу следует заключить разумную сделку, которая не сорвется. В противном случае он может остаться ни с чем», — резюмирует Игнатиус.