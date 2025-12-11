«Вчера утром моей бабушке позвонили»: как мошенники атакуют стариков

-Здравствуйте. Я знаю, что тема мошенников поднималась уже много раз, но хочу поделиться реальной историей, которая произошла с моей бабушкой вчера.

Вчера утром моей бабушке позвонили дважды. Первый звонок был в 10 утра. Мужчина представился от LatEnergo и сказал, что пора менять счетчики, якобы бабушка переплачивает. Попросили паспортные данные и адрес. Бабушка дала паспортные данные, но адрес не сказала.

Через пять минут звонок повторился, теперь якобы от полицейского. Он сказал, что только что звонили мошенники, и начал рассказывать какие-то сложные, непонятные вещи и сказал, что бы бабушка обязательно это записывала. Потом он начал спрашивать о деньгах: сколько на карте, сколько дома, какую пенсию получает, есть ли российская пенсия.

К счастью, бабушка уже почуяла неладное, приврала и для них оказалась «нелакомым кусочком». Они просто бросили трубку. Но представьте, что было бы, если бы они получили адрес или сумма денег им понравилась.

Пожалуйста, предупредите своих родных, особенно пожилых людей. Объясните, что мошенники звонят под видом разных организаций, пугают, сбивают с толку и пытаются выведать любые данные. Главное говорите это каждый раз про встрече или телефонном звонке. Мы хоть бабушку неоднократно предупреждали и рассказываем о новых видах схем, но все равно повелась.

А самое главное просите родственников рассказывать СРАЗУ ЖЕ, неважно на работе вы или в отпуске.