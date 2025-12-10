Заболеваемость гриппом в Латвии быстро растет: где быстрее всего?

Доля положительных результатов тестов на грипп на прошлой неделе достигла 18,1%, что значительно превышает эпидемический порог в 10%.

На прошлой неделе доля пациентов с симптомами инфекций дыхательных путей в амбулаторных медицинских учреждениях составила 18% от всех посещений врачей, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 22%.

Это означает, что почти каждый пятый пациент обращался за медицинской помощью в связи с острой инфекцией дыхательных путей, поясняет ЦПКЗ.

Среди этих людей быстро увеличилось число пациентов с симптомами гриппа, при этом показатель заболеваемости достиг 344,2 случая на 100 000 населения, что в 2,7 раза больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 125,3 случая на 100 000 населения. На прошлой неделе грипп был клинически диагностирован у 231 пациента, тогда как неделей ранее — у 87 пациентов.

Хотя заболеваемость гриппом увеличилась во всех возрастных группах, чаще всего он встречался у детей младше 14 лет. Грипп был выявлен в 1057,4 случаях у детей из общего числа 1267,9 случаев на 100 000 населения.

Наибольшая интенсивность распространения гриппа была зафиксирована в Елгаве, за ней следуют Юрмала, Рига и Гулбене.

На прошлой неделе в больницы были госпитализированы 234 пациента с тяжелыми острыми респираторными инфекциями, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущей неделей, когда было госпитализировано 161 пациент.

Среди госпитализированных пациентов 46,2% составляли пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Из них десять пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии.

С начала сезона гриппа не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов с подтвержденной или предполагаемой инфекцией гриппа.

Резко увеличилось и количество тестов на грипп среди госпитализированных пациентов. Из 507 обследованных пациентов грипп был подтвержден в 127 случаях, у каждого четвертого (25%) госпитализированного пациента с тяжелой острой респираторной инфекцией, что значительно больше, чем на предыдущей неделе, когда он был выявлен в 17,3% случаев.

Вирус гриппа А был подтвержден у 124 пациентов, а вирус гриппа В был также обнаружен у трех пациентов, что является первыми случаями гриппа В среди пациентов, обследованных в больницах в этом сезоне.

На прошлой неделе из 332 образцов, исследованных в Национальной микробиологической референс-лаборатории (НМРЛ), наличие вирусов гриппа было подтверждено в 60 случаях, или 18,1% от общего числа случаев, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 9,1% случаев.

Между тем, доля положительных на COVID-19 образцов увеличилась до 6,3%, тогда как неделю назад этот показатель составлял 4,8%.

В больницы поступили 33 новых пациента с COVID-19, в общей сложности лечение получили 66 пациентов с подтвержденной инфекцией, из которых у 37 пациентов был установлен первичный диагноз COVID-19.

Также зафиксированы два случая смерти среди пациентов с COVID-19.

По данным SPKC, данные мониторинга сточных вод также свидетельствуют об умеренном увеличении концентрации этого вируса в ряде районов.

Центр сообщает, что распространение гриппа в Европе в целом на этой неделе продолжало усиливаться.

Данные Европейского региона Всемирной организации здравоохранения показывают, что в 15 странах уровень заболеваемости гриппом превышает эпидемический порог, при этом доминирующим вирусом является A(H3N2), который широко циркулирует и все чаще выявляется, особенно у детей и пожилых людей.

Более тяжелые случаи гриппа чаще наблюдаются у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей.

ЦПКЗ напоминает, что лучшей защитой от тяжелого течения гриппа является вакцинация — иммунитет формируется в течение 10-14 дней, и вакцинироваться полезно даже во время эпидемии.

На сайте ЦПКЗ представлен список медицинских учреждений, где пациенты из групп риска могут получить финансируемую государством вакцинацию против гриппа, если вакцины больше не доступны в клинике их семейного врача.

Для снижения риска заражения жителям рекомендуется избегать мест скопления людей, регулярно проветривать помещения, соблюдать правила респираторной гигиены, часто мыть и дезинфицировать руки, а также носить медицинские маски или респираторы в общественных местах, особенно пациентам из групп риска.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа визиты семейных врачей на дом к больным гриппом оплачиваются из государственного бюджета, если зарегистрированный пациент проживает в основном районе практики врача. Таким пациентам необходимо оплатить только установленный государством взнос за визит — 2,85 евро.

Как сообщалось ранее, ЦПКЗ объявил о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, на основании информации, предоставленной NMRL, касающейся данных мониторинга гриппа.