На прошлой неделе Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила всех, кто поздравил её с 88-летием и прислал добрые пожелания. Однако даже под этим постом в Facebook появились нелестные комментарии, призывающие бывшего президента «лучше навестить своего мужа в доме престарелых».

В последние недели любой пост в Facebook, в котором цитируются слова Вайры Вайры-Фрейберги или приводится интервью с ней, и даже поздравления с днем ​​рождения, немедленно встречает комментарии, обвиняющие Вайру Вайру-Фрейбергу в том, что она «поместила своего мужа Имантса в дом престарелых».

Кто-то «узнал», что ее мужа доставили в медицинское учреждение, и теперь бывший президент «может позволить себе нанять сиделку».

Чтобы узнать, как себя чувствует отец и действительно ли все закончилось его пребыванием в доме престарелых, журналисты обратились к сыну Вайры Вике-Фрейберги и Иманта Фрейбергса, Карлису Фрейбергсу. Когда ему позвонили и спросили, может ли он развеять слухи, циркулирующие в обществе относительно его отца — как он себя чувствует, каково состояние его здоровья и правда ли, что он оказался в доме престарелых и необходимо ли ему медицинское наблюдение, — Карлис Фрейбергс, услышав это, ответил: «Спасибо за звонок, я обсужу это с семьей».

На следующее утро приходит следующее текстовое сообщение: «Здравствуйте! В ответ на ваш вчерашний звонок я связался с членами своей семьи. Мы договорились, что не будем комментировать ситуацию с моим отцом для прессы. С уважением, Карлис».