Куда вкладывать деньги людям 50+, чтоб поддержать себя на пенсии: советы экспертов (3)

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 08:45

Выбор редакции 3 комментариев

Куда следует инвестировать людям старше 50 лет, чтобы их старость была достойной? Три эксперта ответили на этот вопрос, сообщает nra.lv со ссылкой на программу «Цена денег» на телеканале TV24.

Петерис Лейшкалнс, эксперт по социальному обеспечению и здравоохранению из Латвийской конфедерации работодателей, подчеркнул, что самое важное — это иметь собственную квартиру.

По его мнению, иметь собственный дом очень важно, его можно купить даже в 50 лет, если есть средства, и кредиты выдают и в этом возрасте, — сказал П. Лейшкалнс. — «На самом деле, мы живем в чудесном месте — у нас четыре времени года, море, леса. Мы живем в идеальном месте», — добавил П. Лейшкалнс.

По словам П. Лейшкалнса , третий уровень пенсионного обеспечения также важен, потому что "с правительством никогда не знаешь, чего ожидать".

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуитис напомнил, что в таких случаях всегда поднимается вопрос о здоровье — если со здоровьем все в порядке, то и с финансами все хорошо.

В предпенсионном возрасте не следует спекулировать и инвестировать в различные рискованные сделки, которые вы можете себе позволить в более раннем возрасте. Поскольку пенсия еще не наступила, следует подумать о том, чтобы откладывать деньги. Стоит обратиться в банк за консультацией по вопросам инвестиций, но лучше выбирать более консервативные варианты, где рост может быть не таким высоким, как, например, на фондовых рынках, но при этом сохраняется высокая стабильность, чтобы к моменту выхода на пенсию «ваша доля прибыли увеличилась», — советует Д. Гашпуитис.

Эдгарс Волскис, эксперт по латвийской пенсионной системе и доктор экономических наук, предложил «всего два рецепта».

« Обязательно инвестируйте в образование своих детей или внуков, потому что это также вернётся в семью и обеспечит вам доход. Во-вторых, инвестируйте в драгоценные металлы или произведения искусства, потому что их стоимость никогда не будет равна нулю. Они всегда будут сохранять свою ценность, может быть, они «уйдут», но их стоимость будет расти. В любой момент, когда вам понадобятся деньги, вы можете выставить их на рынок и получить деньги», — сказал Э. Волскис.

