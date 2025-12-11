В ходе расследования СГБ установила, что в подкупе избирателей в Екабпилском районе были замешаны четыре человека, в том числе кандидат в депутаты от определенной политической партии. Указанный кандидат в депутаты, действуя в составе организованной группы, подкупал жителей района, чтобы они проголосовали за него и представляемую им политическую партию.

В свою очередь, три других лица, причастные к подкупу избирателей, искали жителей того же района, которые были бы готовы за плату проголосовать за указанного кандидата в депутаты, а также организовывали их поход на избирательные участки.

Конкретный кандидат в депутаты не был избран в Екабпилский совет.

Служба предъявляет подозреваемым обвинение по статье Уголовного кодекса о сознательном препятствовании лицам в свободной реализации права голосовать за депутатов.

Латвийскому телевидению неофициально известно, что уголовное преследование за подкуп избирателей начато в отношении Игоря Неженкина, который баллотировался от партии «Латвия на первом месте» (LPV). Для прохождения в думу ему не хватило менее десяти голосов.