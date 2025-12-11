Цены на стандартные квартиры заметно выросли по всей Риге: что и почём теперь?

В ноябре средняя цена стандартных квартир выросла до 885 евро за квадратный метр. Средняя цена стандартных квартир в ноябре этого года была на 45% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной стандартной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр.

В отчете компании Arco Real Estate говорится, что рост средней цены на стандартные квартиры был обусловлен низким предложением жилья, чего не наблюдалось в осенние месяцы в течение последних четырех лет. Низкое предложение стандартных квартир в районе Риги также способствовало постепенному росту цен.

В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 1-8% с ​​начала 2025 года. Наибольшие изменения цен на квартиры наблюдались на Югле, где они увеличились на 8% в этом году. В Иманте и Кенгараге рост цен на стандартные квартиры также был значительным в этом году — цены выросли в среднем на 6%. В других жилых районах Риги изменение цен не превысило 5% в этом году. Наименьшие изменения цен на квартиры наблюдались в самом дорогом жилом районе — на Тейке.

Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,2% для однокомнатных квартир, на 1% для двухкомнатных и на 1,3% для трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. В свою очередь, наибольший рост с начала года наблюдался у двухкомнатных квартир – на 4,5%.

В ноябре по сравнению с октябрем во всех основных жилых районах Риги наблюдалось повышение средней цены на квартиры. Наибольший рост средней цены зафиксирован в районах Югла и Вецмилгравис, где цены за месяц выросли более чем на 2%. Наименьшие изменения цен отмечены в Золитуде – там средняя цена увеличилась всего на 0,2%.

По сравнению с началом 2025 года, в ноябре 2025 года цены на стандартные квартиры незначительно выросли во всех основных жилых районах Риги. Самая высокая средняя цена за квадратный метр квартиры была зафиксирована на Тейке, а самая низкая — по-прежнему в Болдерае.

Самые высокие цены на стандартные квартиры в ноябре по-прежнему наблюдались на Тейке, где средняя цена за квадратный метр выросла до 1083 евро. Самая низкая средняя цена за квадратный метр в ноябре была зафиксирована в Болдерае — 675 евро за квадратный метр, что также выше, чем в предыдущем месяце.

В ноябре самыми дорогими квартирами оставались дома 119-й и 104-й серий, где цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии варьировались от 53 000 до 56 000 евро в зависимости от местоположения. В свою очередь, самыми дешевыми оказались дома литовского дизайна, где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 31 000 до 44 000 евро, и дома хрущевской эпохи, где цены на двухкомнатные квартиры варьировались от 30 000 до 45 000 евро в зависимости от района.