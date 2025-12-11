Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены на стандартные квартиры заметно выросли по всей Риге: что и почём теперь?

© LETA 11 декабря, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

Наибольший рост цен на стандартные квартиры в жилых районах Риги наблюдался в ноябре этого года: средняя цена квартир за месяц выросла на 1,2%, но с начала года цены на стандартные квартиры в Риге увеличились на 3,9%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией по недвижимости «Arco Real Estate».

В ноябре средняя цена стандартных квартир выросла до 885 евро за квадратный метр. Средняя цена стандартных квартир в ноябре этого года была на 45% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной стандартной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр.

В отчете компании Arco Real Estate говорится, что рост средней цены на стандартные квартиры был обусловлен низким предложением жилья, чего не наблюдалось в осенние месяцы в течение последних четырех лет. Низкое предложение стандартных квартир в районе Риги также способствовало постепенному росту цен.

В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 1-8% с ​​начала 2025 года. Наибольшие изменения цен на квартиры наблюдались на Югле, где они увеличились на 8% в этом году. В Иманте и Кенгараге рост цен на стандартные квартиры также был значительным в этом году — цены выросли в среднем на 6%. В других жилых районах Риги изменение цен не превысило 5% в этом году. Наименьшие изменения цен на квартиры наблюдались в самом дорогом жилом районе — на Тейке.

Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,2% для однокомнатных квартир, на 1% для двухкомнатных и на 1,3% для трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. В свою очередь, наибольший рост с начала года наблюдался у двухкомнатных квартир – на 4,5%.

В ноябре по сравнению с октябрем во всех основных жилых районах Риги наблюдалось повышение средней цены на квартиры. Наибольший рост средней цены зафиксирован в районах Югла и Вецмилгравис, где цены за месяц выросли более чем на 2%. Наименьшие изменения цен отмечены в Золитуде – там средняя цена увеличилась всего на 0,2%.

По сравнению с началом 2025 года, в ноябре 2025 года цены на стандартные квартиры незначительно выросли во всех основных жилых районах Риги. Самая высокая средняя цена за квадратный метр квартиры была зафиксирована на Тейке, а самая низкая — по-прежнему в Болдерае.

Самые высокие цены на стандартные квартиры в ноябре по-прежнему наблюдались на Тейке, где средняя цена за квадратный метр выросла до 1083 евро. Самая низкая средняя цена за квадратный метр в ноябре была зафиксирована в Болдерае — 675 евро за квадратный метр, что также выше, чем в предыдущем месяце.

В ноябре самыми дорогими квартирами оставались дома 119-й и 104-й серий, где цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии варьировались от 53 000 до 56 000 евро в зависимости от местоположения. В свою очередь, самыми дешевыми оказались дома литовского дизайна, где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 31 000 до 44 000 евро, и дома хрущевской эпохи, где цены на двухкомнатные квартиры варьировались от 30 000 до 45 000 евро в зависимости от района.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

