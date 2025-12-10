Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мусор будет дороже продуктов? Рижская дума разрабатывает новые правила (1)

© LETA 10 декабря, 2025 16:22

Новости Латвии 1 комментариев

Новые правила обращения с отходами увеличат расходы жителей на вывоз мусора, подчеркнули в среду депутаты оппозиционной партии на заседании Комитета по жилищному строительству и окружающей среде Рижской городской думы.

Агентство LETA уже сообщало о разработке в Риге новых обязательных правил «Об обращении с бытовыми отходами на территории Рижского городского муниципалитета», которые предусматривают введение обязательной сортировки бумажных, пластиковых и металлических отходов с 1 марта 2027 года, а также обязательного раздельного сбора биологических отходов в отдельные контейнеры.

Депутат Сергей Долгополов (ЛПВ) отметил, что новые правила приведут к увеличению стоимости процесса для компаний по управлению отходами, которые переложат эти расходы на потребителей или жителей.

Однако, не дается ответа на вопрос о том, во сколько обойдется этот процесс жителям Риги. По его мнению, пока не станет ясно, во сколько обойдется жителям управление отходами, подобные обязательные правила поддерживать не следует.

Член его фракции Владислав Барташевич (LPV) придерживался схожих взглядов, подчеркнув, что "Латвия прежде всего" проголосует против нового постановления, поскольку оно увеличит расходы жителей.

Он также выразил недоумение по поводу новых правил, призывающих жителей компостировать отходы на своих задних дворах. По его мнению, жизнь в XXI веке создает ощущение, будто мы живем в дофеодальную эпоху.

Инна Джери (LKS) также выступила против обязательного раздельного сбора органических отходов, полагая, что это увеличит расходы жителей.

Кроме того, она считает, что жителям следует предоставлять бесплатные пакеты для утилизации органических отходов, а вывоз органических отходов должен быть бесплатным.

В свою очередь, Вячеслав Степанеко (SV/AJ) предупредил о распространении крыс и мышей, когда во дворе каждого дома будет установлен контейнер для биоразлагаемых отходов.

Он считает, что это только порадует мышей и крыс. «Мы, жители, ежедневно обеспечиваем грызунов огромным количеством корма, потому что, как оказалось, коричневые контейнеры легко прогрызаются в течение недели», — сказал политик.

Он подчеркнул, что крысы и распространяемые ими блохи были главной причиной того, что бубонная чума унесла жизни миллионов людей в Европе в XIV веке.

Он отметил, что не предвидит возможности возникновения такой опасности в Риге, но задача депутатов — противодействовать распространению крыс. Поэтому он предложил включить в новые правила обязательство для предприятий по утилизации отходов использовать для контейнеров для биологических отходов материалы, которые грызуны не смогут повредить.

Члены Комитета по жилищному строительству и окружающей среде Рижской городской думы, при голосовании оппозиции против, решили вынести проект правил на рассмотрение на заседании городской думы.

В проекте правил предусмотрено обязательное использование контейнеров для органических отходов как в многоквартирных домах, так и в частных домах. Домохозяйства, которые будут компостировать отходы на своей территории, смогут отказаться от установки контейнера.

Компостирование в домашних условиях также будет разрешено в закрытых дворах многоквартирных домов при соблюдении определенных требований.

Минимальная частота вывоза тары составит один раз в восемь недель для несортированных бумажных, пластиковых и стеклянных отходов, а для органических отходов — не реже одного раза в четыре недели.

С 1 марта 2027 года компании, занимающиеся утилизацией отходов, будут обязаны мыть и дезинфицировать контейнеры с определенной периодичностью без дополнительной оплаты.

Управляющие многоквартирными домами обязаны регулярно информировать жильцов о графике вывоза мусора, его сортировке и стоимости утилизации, в том числе в счетах-фактурах и на информационных стендах.

В Риге система управления отходами разделена на четыре.

В первой и второй зонах управление отходами осуществляется компанией "Clean R", в третьей зоне – компанией SIA ​​"Lautus vide", а в четвертой – компанией SIA ​​"Eco Baltia vide".

