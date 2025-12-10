Погода на четверг: осадки прекратятся, но тепло останется

В начале ночи на востоке страны по-прежнему ожидаются дожди и туман. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду на побережье.

Утром и в течение дня временами будет дождь, ветер будет умеренно западный, юго-западный, в Курземе ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем ​​составит +5-+9 градусов.

В Риге в четверг будет преимущественно облачно, временами в течение дня ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха +7-+9 градусов.