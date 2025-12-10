Госслужащий получал зарплату 10 лет, не выходя на работу

Мужчина работал в отделе обслуживания граждан — формально. Фактически он перестал выполнять обязанности, но продолжал ежемесячно получать выплаты. За 10 лет набежало 104 тысячи кувейтских динаров зарплаты, что по решению суда он обязан вернуть.

Плюс на отсутствовавшего сотрудника наложен штраф в двойном размере, так что общая сумма взыскания выросла до 312 тысяч динаров.

Изначально уголовный и апелляционный суды оправдали чиновника. Но высшая инстанция решила иначе: доказательств злоупотребления было более чем достаточно. Мужчину лишили должности и признали виновным в незаконном обогащении и ущербе государственному бюджету.

Дело стало громким примером борьбы Кувейта с коррупцией в госсекторе — стране, где сейчас ужесточают контроль за расходами и пресекают любые схемы с заработными платами.