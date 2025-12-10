Российские и китайские бомбардировщики напугали Японию

«Эти операции явно предназначены для демонстрации силы против нашей страны, что вызывает серьёзную обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности», — заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми в X.



По данным ведомства, в сопровождении бомбардировщиков летели четыре китайских истребителя J-16, которые выполнили круговой маршрут между японскими островами Окинава и Мияко. Одновременно Япония зафиксировала активность российских ВВС в Японском море — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и два истребителя Су-30.

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили, что полёт длился около восьми часов. Южнокорейские военные заявили, что семь российских и два китайских самолёта вошли в их зону ПВО.

Инцидент произошёл на фоне растущего напряжения между Токио и Пекином. Накануне Япония обвинила Китай в том, что палубные истребители Народно-освободительной армии навели радар на японские самолёты.

Совместные действия Москвы и Пекина проходят на фоне укрепления их военного сотрудничества: страны уже проводили совместные учения ПРО в России и артиллерийские манёвры в Южно-Китайском море.