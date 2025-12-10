Границы тестируются: Силиня ответила на вопрос о прочности коалиции

Премьер-министр сказала журналистам, что вопросы о стабильности коалиции поднимаются уже три года. В парламенте есть сильная оппозиция, которая культивирует этот вопрос.

Силиня отметила, что работать в сложное с геополитической точки зрения время нелегко. Премьер-министр напомнила, что коалиция "Нового единства", "Прогрессивных", Союза зеленых и крестьян пережила выборы в Европарламент и самоуправления, а теперь вступает в цикл выборов в Сейм.

По ее словам, по мере приближения выборов и оппозиционные, и коалиционные партии будут все больше стремиться продемонстрировать свои ценности и подчеркнуть то, за что они выступают. Премьер-министр сказала, что в ходе переговоров с партнерами по коалиции она призвала к уважительному отношению друг к другу, поскольку это повысит доверие общества к политикам. Она также призвала партнеров оценивать свои заявления.

Премьер-министр признала, что разногласия и споры неизбежны, поскольку в коалиции нет трех одинаковых партий и каждая представляет свои программные установки. Она отметила, что партнеры хорошо понимают последствия нарушения коалиционного договора, подчеркнув при этом, что ни один министр не был уволен.

По мнению Силини, важнее обеспечить политическую стабильность, чем зацикливаться на том, как проголосовала та или иная партия. Она добавила, что самое главное было принять государственный бюджет и способствовать стабильности, которая влияет и на международные кредитные рейтинги Латвии.