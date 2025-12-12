64 депутата Сейма сегодня проголосовали «за» её дальнейшее рассмотрение и только 16 оказались «против». За выступила коалиция, депутаты оппозиции высказались против.

Напомним, 19 ноября 2025 года Комиссия по мандатам, этике и представлениям рассмотрела коллективное обращение 10 507 граждан Латвии «О высылке лиц, нелояльных латвийскому государству, из Латвии и лишении гражданства Латвийской Республики» и обратилась к Президиуму Сейма с просьбой включить проект решения Сейма «О дальнейшем рассмотрении коллективного обращения 10 507 граждан Латвии «О высылке лиц, нелояльных латвийскому государству, из Латвии и лишении гражданства Латвийской Республики» в повестку дня очередной сессии Сейма.

Сейм мог принять решение не давать хода инициативе. Но принял другое решение большинством голосов.