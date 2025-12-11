За неделю в Латвии побиты 56 рекордов тепла

Во вторник самая высокая температура воздуха составила +9,4 градуса в Бауске. Рекорд для 9 декабря был побит на семи станциях наблюдения.

В среду столбик термометра выше всего - до +9,9 градуса - поднялся поздним вечером в Риге, на градус побив предыдущий рекорд для 10 декабря, зафиксированный в 1964 году на Колке. Местный рекорд тепла 10 декабря был побит на всех 25 станциях наблюдения.

В четверг к 5:00 в Даугавпилсе была зафиксирована самая высокая температура воздуха в стране, составившая +9,4 градуса. Предыдущий национальный рекорд для 11 декабря составлял +8,6 градуса и был зафиксирован в 1944 году в Елгаве. Локальный температурный рекорд этой даты был побит на всех метеостанциях, кроме Скулте.

С начала года в Латвии были побиты уже 395 рекордов тепла, что является самым высоким показателем за последние годы, а число побитых рекордов холода составило всего девять.