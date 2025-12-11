Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За неделю в Латвии побиты 56 рекордов тепла

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 12:48

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во вторник, среду и четверг в Латвии было зафиксировано 56 рекордов максимальной температуры воздуха, включая национальные рекорды 10 и 11 декабря, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник самая высокая температура воздуха составила +9,4 градуса в Бауске. Рекорд для 9 декабря был побит на семи станциях наблюдения.

В среду столбик термометра выше всего - до +9,9 градуса - поднялся поздним вечером в Риге, на градус побив предыдущий рекорд для 10 декабря, зафиксированный в 1964 году на Колке. Местный рекорд тепла 10 декабря был побит на всех 25 станциях наблюдения.

В четверг к 5:00 в Даугавпилсе была зафиксирована самая высокая температура воздуха в стране, составившая +9,4 градуса. Предыдущий национальный рекорд для 11 декабря составлял +8,6 градуса и был зафиксирован в 1944 году в Елгаве. Локальный температурный рекорд этой даты был побит на всех метеостанциях, кроме Скулте.

С начала года в Латвии были побиты уже 395 рекордов тепла, что является самым высоким показателем за последние годы, а число побитых рекордов холода составило всего девять.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

