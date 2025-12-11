Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депутат раскрывает нелицеприятный факт о закулисье Сейма: кого и куда возят спецмашины? (1)

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

Транспорт для бывших членов Верховного Совета Латвийской ССР, предоставляемый Сеймом, – честь или неоправданная привилегия, используемая в личных целях? Член Сейма, лидер фракции партии «Латвия прежде всего» Линда Лиепиня объяснила телеканалу TV24, что поступили сообщения о том, что транспорт для бывших членов Верховного Совета, предоставляемый Сеймом, используется не по назначению, рассказывает nra.lv.

Первоначальная идея заключалась в том, что автопарк Сейма можно было бы использовать для перевозки пассажиров на какое-либо мероприятие, если бы им нужно было куда-то поехать. Лиепиня узнала об этом от самих членов «Клуба 4 мая», и у нее нет причин не верить в целесообразность этой перевозки. Депутат эту идею одобряет, но...

Но если количество поездок на этом транспорте достигает нескольких сотен в год, и это пассажирский автомобиль, и упоминается один конкретный человек — руководитель клуба Велта Чеботаренока , то  Лиепиня задается вопросом: не превращается ли это использование транспорта Сейма, изначально предназначенного для благих целей уважаемым депутатом в использование в личных целях?

Лиепиня подчеркнула, что цель четко сформулирована — это должны быть мероприятия латвийского масштаба, и «если мы получаем сигнал о концертах, магазинах и т. д., то я не думаю, что это мероприятия национального значения». Лиепине трудно представить 200 мероприятий национального значения в Латвии, «в которых должна участвовать руководитель этого клуба, а сигнал приходит только о ней».

Лиепиня также интересуется, пользуются ли транспортом Сейма другие члены клуба, и когда в последний раз это было? Поэтому она запросила информацию у Генерального секретаря Сейма. «Есть явное желание не предоставлять нам информацию о том, куда они ездили и т. д.», — добавила она.

Лиепиня призналась: «Я больше не хочу играть роль следователя», и этот сигнал был передан клубу, члены которого достаточно сообразительны и информированы, чтобы понимать, что происходит. Лиепиня получила неофициальные данные о том, во сколько обошлись эти поездки в денежном выражении — расходы на водителей, расход топлива. По ее мнению, необходимо лишь понять, сколько из этих поездок были оправданы — события национального значения, а сколько нет.

Лидер фракции «Латвия прежде всего» заявила, что не намерена тратить время на догадки, поэтом ждёт  официальных данных из Сейма. Если такие данные не будут предоставлены, то это также станет ответом и, возможно, одной из причин, почему Сейм заявил, что Государственная контрольно-ревизионная служба не будет проводить проверку. Лиепиня была против — почему Государственная контрольно-ревизионная служба не должна проверять Сейм. Она также задается вопросом: «Какие еще решения Президиума Сейма нам неизвестны?», потому что депутаты не знали об этом решении.

Одно дело, когда существует закон, предусматривающий пенсии для членов Верховного Совета, и совсем другое — когда речь идёт о транспорте. Лиепиня также удивилась тому, что пару лет назад, когда пришло время голосовать за замораживание зарплат членов Сейма, к ней в Сейм пришла В. Чеботаренока и попросила проголосовать против замораживания зарплат, потому что иначе их пенсии не увеличатся. «Это тоже о чём-то говорит», — добавила депутат.

Комментарии (1)
