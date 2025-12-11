Экскурсии, корпоративы, медстраховка, удалёнка: на что клюют латвийские работники?

В компании по подбору персонала рассказали, что является одним из главных факторов, когда человек ищет новую работу.

«Для работников одним из приоритетов очевидно является фактор вознаграждения. Какова основная зарплата, есть ли премии, ориентированные на достижения, различные бонусы», — рассказала представитель Alma Career Latvia Криста Розиня.

В Конфедерации работодателей Латвии признали, что во многих отраслях страны наблюдается нехватка работников. Это стимулирует работодателей предлагать своим нынешним и будущим сотрудникам не только лучшее вознаграждение, но и другие бонусы.

Данные опроса показывают, что для работника наиболее важным является то, чтобы работодатель в дополнение к вознаграждению предоставлял также медицинское страхование.

Интересно, что экскурсии, походы, спортивные мероприятия, тимбилдинг и корпоративные мероприятия занимают последние места в данных опроса о видах мероприятий для благополучия и мотивации сотрудников на рабочем месте.

Гораздо более высокое место в опросе занимает требование, чтобы работодатель обеспечивал обучение и курсы, признание и премии, а также гибкий график работы.

Не только удаленная работа, но и адекватная рабочая нагрузка является существенным фактором при выборе рабочего места.

Тем временем работодатели всё больше ожидают от работников таких навыков, как критическое мышление, способность меняться и идти в ногу со временем, лидерские навыки, креативность и инновационное мышление, а также цифровые навыки.