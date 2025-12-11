Уже в это воскресенье: поезда переводятся на зимнее расписание

Основные изменения по линиям

Линия Аизкраукле

Возвращается интервальное расписание - поезда будут курсировать через равные промежутки времени.

• В часы пик - два поезда в час.

• Днём и после 21:00 - один поезд в час.

• В будни запускаются три дополнительных рейса до Огрe в 5:39, 6:24 и 17:24.

Экспресс Рига–Резекне

Маршрут продлевается до Лудзы, что изменит время отправления обратного рейса в Ригу.

Маршрут Рига–Зилупе

Сохраняются два поезда в каждом направлении, но изменяется расписание.

Направления Лиепая, Краслава, Ин­дра, Мадона и Гулбене

График остаётся прежним, с небольшими корректировками времени прибытия и отправления.

Маршрут Рига–Даугавпилс

Как и прежде, в каждом направлении курсируют шесть поездов, среди них один экспресс и один комбинированный рейс, где пассажирам в Аизкраукле требуется пересесть с электропоезда на дизель-поезд. У некоторых рейсов изменён список остановок.

Работы на железной дороге и временные ограничения

На направлениях Елгава, Скулте, Тукумс и Валга продолжаются ремонтные работы.

Линия Елгава: электропоезда будут ходить раз в час, а в часы пик сохранены дополнительные рейсы дизель-поездов с сокращённым числом остановок (четыре утром и три вечером).

Линия Скулте: с 14 декабря расписание адаптировано под ремонт - поезда будут курсировать раз в час. В часы пик появятся дополнительные рейсы между Земитаны и пригородными станциями, но они не будут доходить до Центрального вокзала.

Ограничения могут меняться в зависимости от хода ремонтных работ, поскольку они проходят поэтапно.

Напомним, что в декабре 2023 года PV начал эксплуатацию новых электропоездов, произведённых чешской компанией Škoda Vagonka, однако на первых этапах их регулярно сопровождали технические неполадки.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году путём выделения внутреннего пассажирского сообщения из структуры LDz и с 2008 года является государственным предприятием.