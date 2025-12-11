Латвийцев предупреждают о сильных дождях: обновленный прогноз

Солнечные лучи будут время от времени проглядывать сквозь облака. Температура воздуха составит +6–+9 градусов.

Скорость ветра с запада и юго-запада во многих местах достигнет 12-17 метров в секунду в порывах, а самая ветреная погода сохранится в Курземе.

В Риге ожидается кратковременный дождь, умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит +8-+9 градусов.

Ранее сообщалось, что в четверг к 5 утра в Даугавпилсе была зафиксирована самая высокая температура воздуха в стране — +9,4 градуса. Предыдущий национальный температурный рекорд для 11 декабря составлял +8,6 градуса в Елгаве в 1944 году. Местный температурный рекорд для этой даты был побит ночью на всех наблюдательных станциях, за исключением Скулте.

Погодные условия определяются областью низкого давления. Атмосферное давление в Латвии составляет 1006-1010 гектопаскалей на уровне моря. В северной Скандинавии начинает формироваться антициклон, который в ближайшие дни вызовет понижение температуры.

