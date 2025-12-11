Алвис Херманис вернулся из путешествия по Африке и шокирован родным болотом

-Поскольку последние две недели я не был в Латвии (путешествовал на машине по Африке), у меня было меньше времени следить за политическими баталиями.

Сегодня я более внимательно посмотрел интернет и вижу, что люди из социальных сетей и всех СМИ (от Айвара Озолиньша до Лато Лапсы) объединились в единый фронт защиты против нового движения «Без партий».

Я не знал, что в Латвии люди так любят жить в болоте единства и испытывают такой массовый панический страх перед любым, кто появляется и предлагает какие-то изменения.

Будьте спокойны, у меня нет планов стать Карлисом Улманисом или кем-то в этом роде. Я работаю в JRT и не планирую уходить. Мы с несколькими единомышленниками просто показываем, как можно жить, чтобы не стыдиться себя и своей страны.

Ничего не навязываем. Можно и не обращать внимания и продолжать жить по-старому.