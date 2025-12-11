Восьмилетнему ребенку ввели не тот препарат: расследование трагедии в Детской больнице

Министр сообщил, что в Инспекции здравоохранения создана следственная группа, которая рассмотрит процессы обращения лекарственных средств и медикаментов в ДКУБ с целью выявления возможных проблем. Больница также обязана представить предложения по улучшению этих процессов.

Похоже, что конкретно эта трагедия произошла из-за человеческого фактора, предположил министр. Политик не связывает этот случай с нехваткой человеческих ресурсов, когда ошибку можно было бы объяснить перегрузкой медперсонала.

Как сообщалось, в конце ноября этого года в ДКУБ, возможно, по вине медика погиб ребенок.

Как сообщало Латвийское телевидение, 26 ноября некий пациент онкологического отделения, лечившийся в ДКУБ, возможно, получил неправильные медикаменты и умер. Детская больница начала внутреннее расследование, которое, однако, не будет быстрым.

Портал "la.lv", в свою очередь, сообщил, что умер восьмилетний пациент в результате того, что, предположительно, кто-то из персонала больницы перепутал препараты и ввел вместо хлорида натрия хлорид калия.

Детская больница сообщила о случившемся в Инспекцию здравоохранения и Госполицию, которая 5 декабря начала уголовный процесс.