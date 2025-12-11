«Ты меня слышишь?» Почему подростки вдруг «выключаются» и уходят в свой мир

Психологи говорят: это может быть диссоциация — способ мозга защититься, когда эмоции становятся слишком сильными.

Это не истерика, не бунт и не «переходный возраст», а тихий аварийный выход, почти незаметный со стороны.

Исследования показывают: почти каждый второй подросток сталкивался с травмирующими событиями — конфликтами, утратами, агрессией, жёсткими видео в соцсетях. И когда всего становится слишком много, мозг нажимает внутреннюю кнопку «пауза».

Подростки описывают это так: «Смотрю в зеркало — понимаю, что это я, но не чувствую себя собой»…

«Меня зовут — не слышу, как будто всё вокруг уплыло».

Часто в это время они не могут говорить, двигаться или реагировать — и потом не помнят, что происходило. Для родителей это выглядит как холодность, хотя внутри подростка бушует буря.

Что помогает?

Самое простое — тихо быть рядом. Не спрашивать, не давить, а просто дать понять: «Я здесь, всё нормально».

Некоторым нужны мягкие инструкции «дышим вместе», кому-то — тихое место, чтобы прийти в себя.

Важно помнить: диссоциация — это не плохое поведение и не лень.

Это знак, что подросток перегружен и ищет хоть какой-то способ справиться.

Психологи призывают относиться к таким моментам не с раздражением, а с вниманием.

Поддержка взрослого в такие секунды действительно может изменить многое — и вернуть связь, которая казалась потерянной.