Вопрос очередей и квот на здравоохранение вновь оказался в повестке дня Сейма. Как возможно, что в очереди к врачу люди ждут не недели или месяцы, а годы?

Такой вопрос прозвучал в среду, 10 декабря, на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам при обсуждении очередей к врачам и системы государственных квот. Об этом в декабре подробно вещала служба новостей Латвийского телевидения.

Частично проблему уже в следующем году поможет решить модернизация информационных систем здравоохранения и создание реестров. В настоящее время введено электронное направление к врачу.

Государство намерено полностью перейти на электронные направления с мая следующего года, но поэтапно.

"Мы не выкладываем сразу готовый продукт, который все по привычке критикуют. В этот раз все произойдет поэтапно", - пояснил член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис.

Цифровое направление позволит не только врачу, но и создателям политики отрасли отслеживать потоки пациентов: когда направление выписано, когда пациент записался на визит и когда услугу получил. Все данные будут в одном месте, что позволит избежать повторного выполнения одних и тех же действий за короткий срок.

"Когда я иду к семейному врачу на осмотр, он видит, что я только что сдала кровь после визита к дерматологу. Поэтому семейный врач не выписывает лишние направления на анализы, так как в этом нет необходимости. Пациенту больше не нужно носить всю папку со всеми документами", - отметила заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде.

Также с введением цифровой записи одновременно записаться в очередь в разных медицинских учреждениях уже не будет возможно. По словам министра здравоохранения, цифровая запись может уменьшить очередь примерно на пятую часть, учитывая, что часть людей записывается, но на визит не приходит.

(Lsm.lv)