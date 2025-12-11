"НАТО - это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", - отметил конгрессмен.

Масси в своем законопроекте заявил, что НАТО создали для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.

"С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему связано с риском вовлечения США в иностранные войны", - говорится в тексте документа.

Этот законопроект обязывает президента США Дональда Трампа официально уведомить НАТО о выходе не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Документ также констатирует, что первоначальная цель блока времен Холодной войны больше не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Также этот законопроект устанавливает, что европейские члены НАТО имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны, и предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.

США пригрозили выйти из ряда механизмов НАТО

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США требуют от Европы взять на себя большинство оборонных возможностей НАТО до 2027 года.

Представители Пентагона заявили европейцам, что Вашингтон не доволен шагами, которые Европа предприняла в усилении своего оборонного потенциала с момента расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит поставленные условия до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

В то же время несколько европейских чиновников заявили, что этот срок является нереалистичным.