Нужна помощь: перед длинными праздниками очень ждут доноров крови

В острых случаях для спасения одной жизни могут потребоваться литры крови.

«Есть операции, где нужны десятки доз крови — особенно при тяжелых травмах и в сложных случаях. Мы должны обеспечить достаточный запас. Мы не знаем, какие будут несчастные случаи, поэтому просим — и во время праздников не забывайте об этом», — прокомментировала глава центра донорской крови Эгита Поле.

Опыт прошлых лет показывает, что повод для беспокойства есть. Работа больниц в праздники не останавливается. Наоборот — именно в праздничные дни люди получают тяжелые травмы.

«Бывало, что обеспечивать больницы было очень трудно. Например, тромбоциты годны только пять–семь дней. Поэтому и 2 января мы обязательно будем работать», — добавила Эгита Поле.

До праздников запланировано несколько выездов — информация о них доступна на сайте центра. Например, завтра кровь можно сдать в Кандаве, в центре социальной помощи, и в выездном автобусе в Риге, на улице Латгалес — у торгового центра Akropole. Продленный рабочий день по четвергам — до 18:30 — действует также на улице Селпилс и в пункте приема доноров Sakta.