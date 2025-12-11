Когда машина съехала в Даугаву: психотерапевт — о возможных причинах

-Когда двигатель машины перегрелся, что мы делаем? Мы останавливаемся. Если бы мы продолжали ехать на лошади, то у неё уже была бы пена у рта. Что нужно делать? Лошадь должна отдохнуть. Но человеку кажется: я еще могу, а он уже давно не может, и выгорание наступает тогда, «когда ты в принципе не можешь думать вообще», рассказала психотерапевт, признавшись, что сама тоже была выгоревшей и не могла собраться с мыслями.

Она не могла сосредоточиться, ничего не могла упорядочить и организовать. Чтобы оправиться от выгорания, на самом деле нужно полгода, а не две недели, подчеркнула психотерапевт. Но человек не чувствует, что перегорел, и продолжает мчаться вперед, и может даже решить покончить с жизнью самоубийством. По интерпретации Лиецкалнини, человек может покончить с собой, когда он просил о помощи, но не нашел выхода — ничего не меняется, потому что он слишком долго находился в этом состоянии выгорания и говорит: «Все, я больше не могу!»