Для мелких потребителей газ подорожает, для крупных подешевеет: когда и на сколько?

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) отмечает, что для домашних хозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, плата за распределение может вырасти в среднем на 0,60 евро (без НДС) и более в месяц, в зависимости от объема потребления.

Для жителей, использующих газ на отопление, рост составит примерно до пяти евро (без НДС) в месяц.

Хотя для отдельных групп пользователей тариф может снизиться, в целом по сравнению с предыдущим периодом предусмотрен средний рост расходов на 22% по сравнению с тарифом 2021 года.

Это связано с инфляцией и ростом расходов на рабочую силу.

Компания "Gaso" отмечает, что для домохозяйств с газом для приготовления пищи средний рост платежа составит около 0,8 евро (без НДС) в месяц, а для потребителей, использующих газ на отопление, платеж в среднем снизится на один евро (без НДС) в месяц.

Для крупных потребителей снижение платежа может достигать в среднем 2%.

В компании рассчитывают, что среднее снижение тарифа составит примерно 4,4%.

По оценке "Latvenergo", у клиентов с потреблением газа для приготовления пищи (3-4 кубометра в месяц) счет увеличится приблизительно на один евро, а у потребителей газа на отопление изменения будут незначительными или даже произойдет снижение расходов.

В утвержденном КРОУ тарифе сохранена дифференциация в зависимости от годового потребления и нагрузки на подключение. Структура тарифов включает переменные и фиксированные составляющие, адаптированные к потребительским привычкам.

Затраты оператора распределительной системы "Gaso" относительно мало зависят от объема потребления: более 90% расходов фиксированы, поэтому меньшее потребление не всегда означает снижение затрат.

С нового года в тарифах изменятся пропорции: уменьшится переменная часть, увеличится фиксированная.

"Переменная часть сокращается, так как последний раз ее доля расходов в "Gaso" пересматривалась три года назад, при более высокой цене на газ. В фиксированные расходы добавляется то, что раньше частично покрывалось переменной частью", - пояснил исполнительный директор КРОУ Янис Микелсонс.

Он добавил, что модель "Gaso" учитывает, что большое количество индивидуальных пользователей газовых плит выгодно лишь в том случае, если они в целом покрывают свои расходы.

(Diena)